Jamie y Claire regresan para el adiós Foto: Starz

La última temporada de Outlander, ya disponible en Disney+, llegó con una revelación que nadie vio venir: el retorno —de una forma muy particular— del antagonista más odiado de toda la saga. A pesar de haber asegurado que no volvería para el cierre de la historia, el actor Tobias Menzies reaparece en el primer episodio de la 8ª temporada, ofreciendo un giro emocional que conecta directamente el inicio y el final de la serie.

Una presencia inquietante que vuelve desde las sombras

Aunque Menzies no regresa físicamente, su voz irrumpe en una escena clave que involucra a Jamie Fraser y una fotografía de Frank Randall incluida en el libro The Soul of a Rebel, traído del futuro por Brianna. Mientras Jamie observa la imagen, una voz pregunta en la oscuridad: “¿Es mi rostro el que ves allí?”. La ambigüedad inicial genera tensión: ¿se trata del reflexivo Frank… o del sádico Black Jack Randall?

Según confirmó el showrunner Matthew B. Roberts, la voz pertenece a Black Jack, reintroduciendo así al verdugo que marcó profundamente el destino de Jamie durante los primeros años de la serie.

Se estrenó la octava temporada de Outlander Foto: Starz

Por qué decidieron traerlo de vuelta

La producción llevaba tiempo buscando una forma de reincorporar a Menzies en la narrativa final. Tanto Roberts como la productora ejecutiva Maril Davis explicaron que el actor quería participar, pero su agenda imposibilitaba una aparición tradicional. De allí surgió la idea de una participación exclusivamente en audio, que Menzies aceptó de inmediato.

El equipo creativo consideró que escuchar nuevamente su voz funcionaría como un puente emocional con las primeras temporadas, reforzando la sensación de ciclo completo que buscaban para este cierre.

Un regreso breve, pero cargado de simbolismo

La reaparición de Black Jack Randall no solo activa los recuerdos más oscuros de Jamie, sino que además provoca un contraste emocional: Claire ingresa en escena y ambos comentan una revelación del libro escrito por Frank, que menciona catorce veces a Jamie y adelanta su presunta muerte en la Batalla de King’s Mountain, dentro de un año.

Este recurso narrativa reaviva el peso que la figura de Frank/Black Jack tuvo en las decisiones y traumas de los protagonistas, recordándole al público que el pasado —incluso cuando parece enterrado— siempre vuelve a buscar cuentas pendientes.

¿Volvió Jack Randall? Foto: Starz

Una temporada final que busca cerrar todos los ciclos

De acuerdo con lo revelado por la producción, el retorno vocal de Menzies fue visto como una forma de honrar los orígenes de Outlander, justo cuando Claire y Jamie enfrentan una nueva etapa de tensiones, amenazas y revelaciones históricas que darán forma al desenlace definitivo de la historia.

El hecho de que la voz que atormentó a Jamie durante años vuelva a aparecer justo cuando su destino parece nuevamente en riesgo, añade un dramatismo especial a esta temporada que ya promete ser una de las más intensas y emotivas de la serie.