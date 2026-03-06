Última temporada de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

Después de más de diez años en pantalla, Outlander llega a su fin con su octava y última temporada. En ese marco, Caitriona Balfe quien interpreta a la icónica Claire Fraser, lanzó un emotivo mensaje de despedida, en donde afirmó que participar de la serie fue “el mejor paseo que podría haber imaginado”. Además, agradeció a los fanáticos y -entre otros- a su compañero y coprotagonista Sam Heughan (Jamie Fraser).

“Amo tanto a esta gente. Ha sido el mejor paseo que alguien podría haber imaginado. Gracias por abrazarnos y envolvernos con su amor, pasión y apoyo”, comienza la publicación de Instagram, la cual acompañó con un carrete de fotos de sus días en el set.

Última temporada de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

“No podría haber imaginado compartirlo con un mejor grupo de personas. Sam Heughan, qué regalo eres en todos los sentidos. Gracias por ser el compañero más firme siempre”, escribió Balfe en relación a su fiel compañero de aventuras.

En su mensaje, la actriz también tuvo palabras para Sophie Skelton (Brianna Fraser), a quien definió como “mi hija pero hermana de otro señor”, así como también a John Hunter Bell (Ian Fraser Murray), Richard Rankin (Roger Mckenzie), Lauren Lyle (Marsali MacKimmie Fraser), Izzy Meikle-Small (Rachel Murray) y Caitlin O’Ryan (Lizzie Wemyss). “Los amo a todos”, cierra el texto.

Cuándo y a qué hora se estrena la última temporada de Otulander en Argentina

La temporada final de Outlander estará disponible a partir del sábado 8 de marzo en Disney+, con los dos primeros episodios disponibles desde la madrugada (generalmente a partir de las 5 a.m.).

Tráiler de Otulander temporada final

Outlander temporada 7: qué pasó antes del final de la serie

A finales del 2024, Outlander estrenó su tan esperada séptima temporada en Netflix, en la que podemos ver a Claire y Jamie en Estados Unidos, durante la Revolución. Los desafíos de aquella época los obligan a elegir entre apoyar a quienes aman y luchar por la tierra que lograron convertir en su nuevo hogar.

Claire y Jamie en la Revolución Americana: el conflicto que marcó la temporada 7

La temporada comienza con Claire encarcelada en Wilmington, acusada injustamente de asesinato. Jamie, junto a su sobrino Ian, emprende una búsqueda desesperada para rescatarla. Tras su liberación, regresan a Fraser’s Ridge, pero la amenaza de la guerra los obliga a replantear su futuro. Jamie se ve envuelto en la Revolución Americana, enfrentando batallas significativas como la de Saratoga, mientras la familia lucha por proteger su hogar y mantenerse unida en medio del conflicto.

Última temporada de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

Brianna y Roger: viajes en el tiempo y nuevos desafíos familiares

Brianna da a luz a su hija Amanda, quien presenta una afección cardíaca que requiere atención médica moderna. Esto lleva a Brianna y Roger a regresar al siglo XX, enfrentando nuevos retos en su vida contemporánea. Durante su estancia, descubren que su hijo Jemmy ha sido secuestrado por Rob Cameron, lo que los impulsa a viajar nuevamente en el tiempo para rescatarlo. En el proceso, Roger y Buck se encuentran con figuras del pasado, incluyendo al padre de Jamie y una joven Geillis Duncan, complicando aún más su misión.

Ian y Rachel: amor, pérdidas y decisiones en Fraser’s Ridge

Ian desarrolla una relación con Rachel Hunter, una cuáquera con valores en conflicto con los suyos. Su vínculo se fortalece, y Rachel le revela que está embarazada. Deciden formar una familia en Fraser’s Ridge, pero enfrentan la dolorosa pérdida de Rollo, el fiel perro de Ian, lo que añade una capa de tristeza a su historia de amor.

Secretos y revelaciones que cambian la historia en Outlander

El final de la temporada presenta giros impactantes: Claire, creyendo que Jamie ha muerto, se casa con Lord John Grey para evitar la ejecución. Sin embargo, Jamie regresa, lo que complica las relaciones entre los personajes. Además, se sugiere que Jane y Fanny, personajes secundarios, podrían ser descendientes de Faith, la hija que Claire y Jamie creían haber perdido, abriendo nuevas posibilidades para la narrativa en la próxima temporada.

La séptima temporada de Outlander profundiza en temas de amor, sacrificio y destino, preparando el terreno para una conclusión emocionante en la octava y última temporada.