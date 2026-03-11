Última temporada de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

Mientras no se aquietan los ecos de lo que se vio y vivió en el primer episodio de la octava temporada de “Outlander”, junto con la emoción del regreso y la tristeza por la despedida, se van conociendo situaciones vividas durante el rodaje en las afueras de Glasgow, Escocia. Esta semana fue el actor español que encarnó al despreciable capitán Sebastián Vázquez quien reveló con un reel su experiencia en el rodaje y con los protagonistas.

Ya se sabe que a los productores de la serie basada en la saga de Diana Gabaldon les gusta elegir intérpretes de la nacionalidad de los personajes que tienen que encarnar. Así Fergus fue compuesto por el francés Cesar Domboy y respetaron la nacionalidad de los escoceses que integran los orgullosos clanes de la historia.

Miguel Alvarez participó de "Outlander". Foto: Archivo Miguel Alvarez

Esta vez fue el turno el ibérico Miguel Alvarez, quien ya había trabajado en “La máquina del tiempo”. En este primer capítulo su personaje muere a manos de Claire, luego de revelarle que mató a la primogénita de la pareja, Faith y a su marido, violó a la hija mayor y la vendió a un burdel junto con su hermanita. La médica no puede soportar tanto dato abrumador y le clava un cuchillo por la espalda. Ese fue todo el momento en pantalla que tuvo.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram reveló cómo y cuánto tiempo estuvo en el set y cómo lo recibieron Caitriona Balfe y Sam Heughan, con quienes debió compartir el rodaje: “Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No quería dejar pasar el tiempo, ya que esta semana se ha estrenado ya por fin la octava temporada de ‘Outlander’ de contaros mi experiencia allí. Ya sabéis que salgo en el primer capítulo como el pirata Sebastián Vázquez y quería contároslo.

Miguel Alvarez participó de "Outlander". Foto: Archivo Miguel Alvarez

“Todo fueron casualidades de la vida y una prueba rápida y de repente ya estábamos en Londres haciendo la primera prueba de vestuario en la casa de la propia diseñadora, porque ellos ya estaban todos en Glasgow y no daba tiempo. Ahí estuvieron tomándome las medidas, ella cosiendo... Y de pronto estaba en el set con el vestuario completo. Hice las pruebas de maquillaje y de peluquería y además tuve la suerte, por aparecer en el primer capítulo, de que me invitaran a su lectura”.

Un momento muy especial con el equipo de “Outlander”

Así el residente de Madrid reveló lo especial que fue la lectura grupal de ese primer capítulo “porque era la última vez que se reunían después de haber estado 10 años trabajando juntos. Y la hicieron en los estudios de Glasgow, entre su escenografía, con gaitas, y todo el reparto principal -prosigue-. Ahí fue donde conocí a Sam, a Caitriona y a todo el equipo. La verdad es que fue superespecial. Ellos estaban muy emocionados porque era un momento muy importante y yo estaba que no me lo podía ni creer. Imaginaos cómo fue la lectura”.

Miguel Alvarez con Caitriona Balfe y Sam Heughan. Foto: Archivo Miguel Alvarez

También contó cómo fue la interacción con los dos actores que además son Productores Ejecutivos de la serie desde hace años: “La primera vez que hablé con Sam fue directamente haciendo la lectura. Luego ya nos conocimos y nos presentamos. Son encantadores. Como además la escena que rodaba era lo que ellos llaman un raining of the day, que puede que filmes o no dependiendo de si llueve o no llueve y pueden hacer exteriores, gracias a eso me conocí Escocia, Edimburgo y demás porque al final me tiré tres semanas allí”

Miguel reconoció que conoce la serie desde hace tiempo y en su propia casa porque su hija Laya es muy fan de Heughan y hasta le mandó un retrato a lápiz de Jamie como regalo. Al contar esto, el español muestra “todos los regalos que me dio para ella, firmados, y no sólo eso, sino que me grabó un vídeo para Laya”. Esa grabación de agradecimiento integra el reel también.

Y Alvarez termina el video reconociendo que “la verdad es que fue una pasada, fue increíble y espero que os guste la octava temporada, la última temporada, y que la disfrutéis. Fue toda una experiencia hacer a un pirata español”.