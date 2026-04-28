La artista intenta proteger su voz e imagen frente a imitaciones cada vez más realistas impulsadas por nuevas tecnologías. Foto: REUTERS/Daniel Cole.

La irrupción de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento ya es una realidad que obliga a las grandes figuras a tomar decisiones urgentes. En ese contexto, Taylor Swift dio un paso que podría marcar un antes y un después: inició acciones legales para blindar su identidad frente al uso indebido de tecnologías capaces de imitarla.

Lejos de tratarse de un movimiento aislado, la estrategia responde a una preocupación creciente en el mundo artístico. Hoy, cualquier usuario con acceso a herramientas de IA puede replicar voces, generar canciones falsas o crear imágenes hiperrealistas en cuestión de minutos.

La artista intenta proteger su voz e imagen frente a imitaciones cada vez más realistas impulsadas por nuevas tecnologías. Foto: Instagram / taylorswift.

Taylor Swift y su escudo legal frente a los deepfakes

A través de su firma TAS Rights Management, la artista presentó solicitudes para registrar como marca dos frases distintivas de su voz: “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”. Además, busca proteger una imagen específica suya sobre el escenario durante The Eras Tour.

La decisión no es casual. En los últimos años, la artista fue víctima de contenidos manipulados, incluidos deepfakes de carácter explícito y publicaciones falsas en redes sociales. Estos episodios expusieron la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a la tecnología.

¿Por qué esta medida puede cambiar las reglas para los artistas?

El punto más innovador de la movida es el intento de registrar su voz como marca, algo poco habitual en el ámbito legal. Según el especialista Josh Gerben, esta herramienta permitiría actuar contra imitaciones que generen confusión en el público, incluso si no se trata de material original de la artista.

Hasta ahora, el copyright protegía canciones o grabaciones, pero no siempre alcanzaba para frenar contenidos creados por terceros que simplemente replican un estilo, una voz o una apariencia.

Especialistas advierten que esta estrategia podría abrir una nueva vía legal frente a imitaciones hiperrealistas que hoy son difíciles de controlar. Foto: Unsplash.

El caso de la cantante estadounidense refleja una preocupación que atraviesa a músicos, actores y figuras mediáticas. La inteligencia artificial generativa plantea un nuevo interrogante: quién controla la identidad digital en un escenario donde la copia puede ser casi perfecta.

Otros artistas, como el actor Matthew McConaughey, también avanzaron en estrategias similares para proteger frases icónicas. Sin embargo, el alcance global de Swift podría acelerar cambios regulatorios a nivel internacional.

A lo largo de su carrera, Taylor demostró tener un fuerte control sobre su propiedad intelectual. Su disputa por los derechos de sus primeras grabaciones derivó en las exitosas reediciones conocidas como “Taylor’s Version”, consolidando su posición dentro de la industria.

Taylor Swift regrabó sus primeros seis álbumes para recuperar la propiedad de su música tras perder los derechos de sus grabaciones originales (masters) en 2019. Foto: X taylorswift13.

Sin embargo, frente a este problema, el foco va más allá de las canciones: apunta a resguardar aquello que la hace única frente a sus millones de seguidores alrededor del mundo.

De esta manera, la decisión de Taylor Swift podría sentar un precedente clave. La pregunta ya no es si otros artistas seguirán este camino, sino cuánto tiempo tardará en convertirse en la nueva norma para proteger la identidad en la era digital.