Así fue la vuelta de Soda Stereo. Foto: Prensa

El 21 y 22 de marzo del 2026 quedarán en la historia con el sensacional estreno de ECOS, el nuevo espectáculo Soda Stereo, una de las bandas más influyentes de la música en español.

El grupo volvió a reunirse y Buenos Aires se convirtió en el epicentro de un acontecimiento único: Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un mismo escenario, gracias a tecnología de vanguardia.

Así fue la vuelta de Soda Stereo.

Ecos ya es un fenómeno regional y su debut anticipó lo que se vivirá a lo largo de la extensa gira internacional que llevará este espectáculo por distintos países de Latinoamérica y Europa.

Detrás de ECOS hubo un extenso proceso de trabajo de equipos creativos, productores, técnicos y especialistas en distintas áreas. La respuesta del público fue contundente: nadie quiso quedarse afuera.

Y esto quedó reflejado también en la previa del show, con una red carpet que reunió a músicos, actores, empresarios, figuras del espectáculo e incluso de la política. Estuvieron presentes el Jefe de Gobierno, Jorge Macri y la Ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes.

La asistencia de referentes de distintas generaciones confirmó la vigencia y el alcance del legado de Soda Stereo. En esa línea, ECOS lleva vendidas casi 500mil entradas, arrasando boleterías y sumando nuevas fechas frente a la alta demanda de los fans.

Así fue la vuelta de Soda Stereo con Cerati, Charly y Zeta

Así fue la vuelta de Soda Stereo. Foto: Prensa

Así fue la vuelta de Soda Stereo. Foto: Prensa

Así fue la vuelta de Soda Stereo. Foto: Prensa

Así fue la vuelta de Soda Stereo. Foto: Prensa

Así fue la vuelta de Soda Stereo. Foto: Prensa

Así fue la vuelta de Soda Stereo. Foto: Prensa

Así fue la vuelta de Soda Stereo. Foto: Prensa

Así fue la vuelta de Soda Stereo. Foto: Prensa

Así fue la vuelta de Soda Stereo. Foto: Prensa