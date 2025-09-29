Soda Stereo anunció su vuelta con un show: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

El conteo generó gran expectativa entre sus fans, ya que Buenos Aires se llenó de afiches que mostraban los nombres de Gustavo, Charly y Zeta.

Soda Stereo. Foto: NA

Soda Stereo sorprendió a sus fanáticos este lunes a las 17 horas, cuando finalizó el conteo que venía realizando en su página web. El misterio quedó develado: la banda anunció un show, “Soda Stereo Ecos”, en el estadio Arena para el próximo 21 de marzo de 2026.

Las entradas estarán a la venta a partir de este martes 30 de septiembre a las 10 am, a través de la web oficial del estadio. La Preventa exclusiva es con Banco Galicia y 6 cuotas sin interés, hasta agotar stock. Luego, al agotarse el cupo, comenzará la venta general.

Soda Stereo anunció show. Foto: X.

“Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre”, dice el anuncio.

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado. La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca”, dice el comunicado difundido en las últimas horas por la productora.

Además, el mismo comunicado de prensa agrega que este show “no es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”.

Soda Stereo. Foto: NA

Los rumores detrás del conteo

Días atrás llenaron la ciudad de afiches y comenzaron las señales en las redes sociales que despertaron rumores, además de recientes movimientos en las cuentas de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Al principio especularon sobre la celebración por el aniversario de “Nada Personal”, el segundo álbum de la banda. Además, entre los fanáticos circulaban las hipótesis que iban desde reediciones y material inédito hasta algún tipo de regreso.

Los afiches que llamaron la atención. Foto: Instagram.

Este jueves y viernes, Buenos Aires apareció empapelada con carteles que mostraban los nombres de Gustavo, Charly y Zeta, además de frases reconocidas como: “Me verás volar por la ciudad de la furia”, “Y yo soy parte de todos”, “¿Nada más queda?”.