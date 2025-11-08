Video: Dua Lipa sorprendió en River e hizo un cover de un clásico de Soda Stereo

La artista se presentó en la primera de sus dos noches en Argentina y regaló a sus fans una interpretación de una reconocida canción del rock argentino.

Dua Lipa en su presentación en Argentina. Foto: Captura de pantalla

Dua Lipa lleva adelante dos funciones en el Monumental con entradas agotadas. La cantante presentó su disco Radical Optimism y brilló en la primera de las noches en River Plate, donde agasajó a los presentes con un cover de un clásico del rock argentino.

Ya es una costumbre que la artista británica realice un homenaje a la música de cada país que visita. En este contexto, se animó una icónica canción de Soda Stereo, el grupo que formaban Gustavo Cerati, Zeta Bossio y Charly Alberti.

Dua Lipa en su show en River Plate. Foto: X

“Cada noche en mi show, en todo el mundo, yo canto cada noche una canción diferente. Una canción del país en el que yo estoy”, comenzó en su explicación Dua Lipa, en la primera parte de su show.

Y sumó en un destacado español: “Y aquí aprendí que el rock es muy fuerte en Argentina. Encontré esta canción y siento que aquí todos la conocen. Si la conocés, cantá conmigo”. Paso siguiente, mencionó que se trataba de “De Música Ligera” de Soda Stereo, lo que generó una fuerte ovación en el público presente.

Video: el cover de Dua Lipa de “De Música Ligera” de Soda Stereo

Más allá del guiño al rock nacional, la presentación de Dua Lipa estuvo plagada de gestos de cariño al público, todos realizados en el idioma español.

Dua Lipa interpretó "De Música Ligera" de Soda Stereo en Argentina. Video: X dfallaccess.

Además de sus éxitos y canciones más reconocidas, la cantante hizo foco en Radical Optimism, su reciente álbum que tiene temas como “Training Season”, la elegida para abrir el show, “Houdini”, “End of an Era” y “María”, entre otros.

Durante casi dos horas, la artista brilló arriba del escenario del estadio Monumental, en la primera de sus dos funciones en Argentina. Se desconoce si la fecha del sábado 8 tendrá un cover distinto o volverá a apostar por el icónico hit de Soda Stereo.

Las distintas vestimentas de Dua Lipa en su show en Argentina. Foto: X

Dua Lipa en Argentina: lista de canciones de su show en River el 7 de noviembre