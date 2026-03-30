"O11ce: nueva Generación" arrasa en Disney +. Foto: Disney +.

El éxito que contamos de la serie de Disney + “O11ce: nueva generación”, la más vista de la plataforma, adquiere otra dimensión porque tiene un nuevo corolario con lo cotidiano: ahora se pueden conseguir las camisetas de Los Halcones Dorados, el equipo de fútbol que desvela a Gabo y a Dedé con su descenso en este regreso a casi 10 años del estreno.

Emulando viejas épocas de los éxitos televisivos, cuando un sinnúmero de productos derivados de los ciclos más queridos llegaban a las jugueterías, perfumerías y casas de ropa, esta vez Puma lanzó dos versiones de la distintiva camiseta roja que tanto los viejos como los nuevos Halcones usan en la serie, como si fueran la insignia de equipos profesionales.

La camiseta de Los Halcones Dorados. Foto: Puma

La pieza forma parte del vestuario oficial dentro de la serie y traslada el universo de ficción al mundo real, con un diseño que combina detalles en dorado y gráficos en rojo sobre rojo, pensados para reflejar la identidad y el espíritu competitivo del equipo. De esta manera les acercan a los fans una pieza clave de la historia que trasciende la pantalla.

Diseñada para reflejar la identidad y el espíritu competitivo del equipo, acompaña a los nuevos y clásicos integrantes de Los Halcones en esta etapa clave de la historia, en la que otra generación deberá recuperar el orgullo del equipo. Los detalles en dorado que tiene evocan la velocidad y precisión de un halcón en vuelo, mientras que los gráficos en rojo sobre rojo aportan dinamismo y transmiten energía en movimiento. El resultado es una prenda que sintetiza potencia, velocidad y pertenencia, pensada tanto para el juego como para los fans.

Cómo es y cuánto sale la camiseta de Los Halcones

Con el lema grabado en la espalda “ad gloriam volant” (“ellos vuelan a la gloria”) en el tono de rojo característico del IAD, la camiseta de Los Halcones Dorados está confeccionada en tela drycell desarrollada por la compañía. Es un tejido técnico que utiliza microfibras de poliéster para absorber la humedad de la piel y transportarla hacia el exterior, facilitando un secado rápido. Diseñada para prendas deportivas, mantiene el cuerpo fresco y cómodo, reduciendo la adherencia de la ropa durante el ejercicio intenso.

La camiseta de Los Halcones Dorados. Foto: Puma

La prenda que homenajea a Los Halcones Dorados viene en talles de 7 a 14 para niños y tiene un precio de $109.999, mientras que la de adulto va de S al L y es más entallada que la infantil. Su precio es de $129.999. La camiseta oficial de Los Halcones se encuentra disponible en los locales de Unicenter, Alto Avellaneda, Abasto y DOT, así como en la web de la marca.