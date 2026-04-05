Martín Seefeld es la figura de la campaña de Tascani. Foto: Tascani

La moda internacional pone cada vez más a personas mayores en las campañas publicitarias. A veces conviviendo con los jóvenes y otras como absolutos protagonistas del marketing de las marcas. Y por suerte está pasando también en nuestro país. Una empresa de indumentaria masculina de nuestro país eligió a otro prestigioso actor nacional como protagonista de su otoño-invierno 2026. Esta vez no se trata de Joaquín Furriel o Benjamín Vicuña: es nada menos que el protagonista de “Los Simuladores”, Martín Seefeld.

En poses sexis y exhibiendo diferentes facetas personales, se lo puede ver jugando con actitudes poco usuales para quien lo haya vito actuando. Además aporta consejos en los videos que acompañan la campaña promocional de Tascani.

Martín Seefeld es la figura de la campaña de Tascani. Foto: Tascani

Entre otros conceptos, Martín dice: “Tenemos que ocuparnos más y preocuparnos menos. Voy a armar una amistad muy profunda con mi soledad, pero todo lo lindo de la vida, cuando son compartidas con la persona justa, son mucho más lindas y mucho más entretenidas y divertidas. Hay que estar acá, como estamos vos y yo ahora, presentes”.

Y agrega: “Mis amigos me conocen como una persona con mucho humor, que es muy divertida, pero el público cree que soy una persona muy seria, que soy muy osco, que soy como medio amargo en un punto. Y bueno, no, la verdad que no. Todas las arrugas que ves en mi cara tienen que ver con la risa y no con otra cosa”.

La múltiples caras de Martín Seefeld

La elección de Martín Seefeld como protagonista aporta una dimensión más cercana, auténtica y referencial para la campaña desarrollada por Rotundo Media Group.

Martín Seefeld es la figura de la campaña de Tascani. Foto: Tascani

Las prendas acompañan ese recorrido de forma sutil y sofisticada, reforzando la idea del hombre contemporáneo: seguro, maduro y auténtico, que no necesita exagerar para expresarse y se siente cómodo con todas las facetas que forman parte de su identidad.

Además de las imágenes principales, la campaña incluye una serie de contenidos de backstage y entrevistas donde Seefeld comparte reflexiones sobre identidad y trayectoria, aportando una dimensión más cercana y humana al relato visual.

El video central profundiza esta idea a través de un diálogo frente al espejo, donde el actor se dirige a sí mismo como si hablara con otra versión de su propia identidad. En ese intercambio aparecen las dos caras que muchas veces conviven en una misma persona: la figura pública que el mundo percibe, y la versión más relajada y espontánea que conocen quienes forman parte de su vida cotidiana.