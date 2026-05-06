Ted Turner Foto: CNN

A los 87 años murió Ted Turner, el fundador de la CNN. Fue pionero del canal de noticias de 24 horas que revolucionó la televisión y su forma de comunicar y la noticia fue dada a conocer tras el comunicado de prensa de Turner Enterprises.

La jornada del miércoles 6 de mayo tuvo la inesperada novedad sobre el fallecimiento de Ted Turner, creador de la mítica cadena de noticias CNN. Aún son desconocidas las causas de su muerte, pero padecía de demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo y degenerativo. Le sobreviven sus cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.

Ted Turner Foto: CNN

Quién fue Ted Turner

Ted Turner fue un empresario nacido en Ohio, radicado en Atlanta, que construyó un imperio mediático que abarcó la primera “superestación” de TV por cable y canales populares de cine y dibujos animados.

Navegó la fama internacional siendo dueño de equipos deportivos profesionales como los Braves de Atlanta. Fundó la Fundación de las Naciones Unidas, militó por la eliminación mundial de armas nucleares y fue además un conservacionista que se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos y dueño de la serie de dibujos animados “Captain Planet” para educar a los niños sobre el medio ambiente.

Ted Turner Foto: CNN

Su rol clave se fundó en su idea de transmitir noticias de todo el mundo, en tiempo real a todas horas, lo que le dio la fama.

En 1991, Turner fue nombrado “Hombre del Año” por la revista TIME por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”.

El paso del tiempo hizo que vendiera sus cadenas a Time Warner y se retirara del negocio posteriormente, siempre manteniendo su orgullo por la CNN, calificándola como “el mayor logro de su vida”.

Ted Turner Foto: CNN

Murió Ted Turner: qué dijeron sus allegados

“Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”, sentenció en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide. “Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo”, agregó.