Accidente aéreo en Belo Horizonte. Foto: NA.

Un trágico accidente aéreo sacudió este lunes a la ciudad brasileña de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, cuando una avioneta de pequeño porte se estrelló contra un edificio residencial a pocos minutos de haber despegado. El siniestro dejó al menos dos personas muertas y tres heridos de gravedad, generando conmoción entre los vecinos de la zona urbana afectada.

La aeronave había partido desde el aeropuerto de Pampulha y, según los primeros reportes, comenzó a presentar fallas técnicas casi inmediatamente después del despegue. De acuerdo con información preliminar, el piloto logró advertir sobre dificultades durante el vuelo, pero poco después perdió el control del avión, que terminó impactando contra un edificio ubicado en el barrio Silveira.

Los detalles del accidente aéreo en Brasil

El choque se produjo entre el tercer y cuarto piso del inmueble, específicamente en la caja de escaleras. Este detalle resultó clave para evitar una tragedia aún mayor, ya que no afectó de lleno a los departamentos habitados. A pesar de ello, el impacto fue de gran violencia y provocó la muerte instantánea del piloto y de uno de los pasajeros.

En tanto, otros tres ocupantes de la avioneta fueron rescatados con heridas de gravedad por los equipos de emergencia y trasladados de urgencia a distintos centros de salud. Su estado es crítico, según informaron fuentes oficiales.

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo en la zona con la participación de bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad, quienes trabajaron para controlar focos de incendio, asistir a los heridos y garantizar la seguridad estructural del edificio afectado.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del siniestro, mientras el hecho generó un fuerte impacto en la opinión pública por el riesgo que implicó para los residentes de la zona.