El actor estadounidense fue sorprendido con una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, donde también presentó su debut como director. Foto: La Vanguardia

El Festival de Cannes protagonizó una de las escenas de mayor relevancia para el mundo del cine: John Travolta recibió una Palma de Oro honorífica sin previo aviso, minutos antes de presentar su ópera prima como director, Propeller One-way Night Coach. El reconocimiento fue entregado por el delegado general del festival, Thierry Frémaux, en el teatro Debussy, ante una sala colmada que aguardaba la aparición del actor.

La reacción de Travolta, visiblemente emocionado, se convirtió en uno de los momentos más aplaudidos de la jornada. Al subir al escenario, el protagonista de Grease confesó su sorpresa y agradeció el gesto. Aseguró que no esperaba una distinción de ese calibre y destacó la relevancia simbólica del premio dentro del universo del cine internacional. “Esto es más que un Óscar”, expresó ante el público que lo recibió con una ovación sostenida mientras sonaba You’re the One That I Want, uno de los temas emblemáticos de su carrera.

El actor estadounidense fue sorprendido con una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, donde también presentó su debut como director. Foto: La Vanguardia

Por qué John Travolta recibió una Palma de Oro

La ceremonia se produjo instantes antes del estreno de su primer largometraje como realizador, una producción que marca un nuevo capítulo en su carrera, tras décadas frente a las cámaras.

La película, basada en una novela que el propio Travolta publicó en 1997, propone un viaje íntimo ligado a su historia personal y a una de sus grandes pasiones: la aviación.

De qué trata la última película de John Travolta

El film recorre episodios de su infancia, incluida su primera experiencia de vuelo a los ocho años, a comienzos de los años 60. A partir de allí, construye un relato atravesado por la nostalgia y las vivencias acumuladas a lo largo del tiempo.

El actor estadounidense fue sorprendido con una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, donde también presentó su debut como director. Foto: La Vanguardia

Ambientada en la edad dorada de la aviación, la historia también incorpora encuentros y personajes que dejaron huella en la vida del actor, en una narrativa que combina memoria personal y ficción.

La entrega inesperada de la Palma de Oro se suma a la tradición de Cannes de generar momentos memorables y sorpresivos en su programación, reforzando el carácter icónico del festival.

En este caso, el homenaje no solo reconoció la trayectoria de Travolta, sino que también puso en foco su desembarco en la dirección, abriendo una nueva etapa en su vínculo con el cine.

Las películas más importantes de John Travolta a lo largo de su carrera

A lo largo de más de cuatro décadas en la industria, John Travolta construyó una filmografía diversa que combina éxitos de taquilla, clásicos de culto y papeles que marcaron distintas épocas del cine. Desde su explosión en los años 70 hasta su reinvención en los 90 y su continuidad en el cine comercial, su carrera refleja una versatilidad que lo mantuvo vigente en Hollywood.