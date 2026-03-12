"Outlander" se despide con su octava temporada. Foto: Aimee Spinks/Starz/Courtesy of Sony Pictures Television

Caitriona Balfe, protagonista de “Outlander”, debutó como directora en la octava y última temporada de la serie. Justamente, el episodio que se estrenará este sábado 14 de marzo lleva su firma. Tras años de observar el proceso creativo, de convertirse en Productora Ejecutiva de la serie que la llevó a la fama, se dio el gusto de cumplir un sueño. La actriz irlandesa planeaba dirigir antes, pero la pandemia y su embarazo retrasaron la experiencia. Finalmente, lo ha logrado con “Prophecies”.

“Fue maravilloso -reveló la intérprete de Claire en una entrevista para la TV de los Estados Unidos-. Fue como volver a la primera temporada, cuando aprendía y era todo nuevo. Tuve la oportunidad de trabajar con nuestro equipo de actores y ver a todos mis amigos de una manera diferente. Además, contar con todo el equipo de producción a mi disposición y su buena onda. ¡Estuve a cargo de todo por cuatro o cinco semanas!”.

De qué se trata el nuevo episodio de “Outlander”

Hay que reconocer que no habrá sido una tarea fácil para Balfe, ya que el argumento de este capítulo es bastante fuerte, como todos los que nos esperan este año para concluir la saga: adapta un fragmento de la novela “Escrito con la sangre de mi corazón”, de Diana Gabaldon. Se centra en los intentos por evitar, precisamente, la profecía que augura la muerte de Jamie, según el libro de Jack Randall. Claire tratará desesperadamente de convencerlo de que no participe en el inminente conflicto bélico, pero Jamie siente que da igual lo que haga, que su destino seguirá siendo el de participar en la Guerra de Secesión, con Carolina del Sur como principal escenario. Algo que vuelve a truncar los deseos de paz y felicidad de la pareja.

Pero, a lo largo de la hora que durará el programa, también veremos cómo Roger inicia una vigilancia sobre Cunningham, el nuevo líder de los colonos, por orden directa de Jamie. Y también cómo William intenta lidiar con la crisis de identidad que ha sufrido mientras trata de integrarse en la vida de Amaranthus y del pequeño Trevor, dejando atrás su pasado en el ejército británico.

"Outlander" se despide con su temporada 8. Foto: James Minchin/Starz/Sony Pictures Television

Una vez más asistiremos a toda una montaña rusa de emociones que no nos va a dar tregua durante toda la temporada final.

Una despedida agridulce

Para cumplir con esta tarea, Caitriona trabajó estrechamente con Sam Heughan, sobre quien dijo que fue un privilegio dirigir. Además, confesó que asumir la dirección mientras protagonizaba la serie fue complejo, pero encontró el apoyo fundamental del equipo de producción, una experiencia que describió como desafiante y emocionante. La actriz reflexionó sobre su tiempo en la serie como una “universidad de la vida”, donde aprendió a dirigir y producir.

"Outlander" se despide con su temporada 8. Foto: James Minchin/Starz/Sony Pictures Television

Disney+ estrena en exclusiva la última temporada de la serie, a razón de un capítulo por semana hasta llegar a los 10 que componen esta despedida. Los protagonistas afirmaron que no conocen el final de la saga, ya que filmaron varias conclusiones distintas y el último libro escrito por Gabaldon aún no ha sido publicado. Todo puede pasar.