Llega la Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Suizo 2026 a un pueblito cerca de Buenos Aires:

San Jerónimo Norte, Santa Fe. Foto: Municipalidad San Jerónimo Norte.

La Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Suizo 2026, uno de los eventos culturales más importantes de la región, se prepara para vivir una nueva edición y celebrar sus 35 años de historia. La celebración tendrá sus jornadas centrales los días 6 y 7 de junio, aunque las actividades comenzarán el 2 de junio, con propuestas que invitan a toda la comunidad a conectarse con sus raíces.

Bajo el lema “Herencia viva, espíritu innovador”, la fiesta que se realizará en San Jerónimo Norte, una localidad de la provincia de Santa Fe, ubicada a poco más de 400 kilómetros de Buenos Aires, volverá a transformar al pueblo en un punto de encuentro donde tradición, cultura y comunidad se mezclan en una misma celebración.

Una celebración que une tradición, cultura y comunidad

El evento ofrecerá una programación variada con desfiles, música típica, danzas tradicionales, gastronomía suiza y actividades culturales pensadas para todas las edades. También habrá espacios educativos y recreativos que buscan mantener viva la herencia helvética y transmitirla a las nuevas generaciones.

El secretario de Cultura local, Matías Amherdt, destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Asociación Suiza Helvetia, clave para sostener una fiesta que ya es parte de la identidad del pueblo. Según explicó, la organización incluye tareas de logística, preparación de carrozas y coordinación de cada una de las actividades que se desarrollan durante la semana.

San Jerónimo Norte, Santa Fe. Foto: Municipalidad San Jerónimo Norte.

Actividades previas que llenan de vida al pueblo

Desde el 2 de junio, la comunidad comenzará a vivir la previa de la fiesta con una agenda cargada de propuestas: presentaciones de coros, grupos de acordeones, charlas culturales y visitas escolares a instituciones de la colectividad suiza.

También se realizarán talleres de cocina típica, idioma y danzas tradicionales, además del tradicional juego jass, parte del patrimonio cultural de la comunidad.

El sábado: la tradicional caravana por las calles del pueblo

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 6 de junio, con la clásica caravana que recorrerá distintas calles desde las 16:30. El desfile partirá desde la Asociación Suiza y pasará por instituciones, museos y hogares, en un recorrido pensado para que toda la comunidad sea parte de la celebración.

Por la noche, la fiesta continuará en la Sociedad Suiza, con espectáculos musicales, orquestas típicas y una amplia propuesta gastronómica con platos tradicionales y opciones para todo el público.

San Jerónimo Norte, Santa Fe. Foto: Municipalidad San Jerónimo Norte.

El domingo y el gran desfile en Plaza Libertad

El domingo 7 de junio comenzará con la tradicional chocolatada en la Asociación Suiza desde temprano por la mañana. Más tarde, alrededor de las 11, tendrá lugar el esperado desfile alegórico frente a Plaza Libertad, uno de los momentos más emblemáticos de la fiesta.

Carrozas, instituciones y agrupaciones culturales de distintas provincias del país participarán del evento, con delegaciones confirmadas de Buenos Aires, Rosario y otras localidades vinculadas a la tradición suiza.

Una de las principales novedades de esta edición será que gran parte de las actividades se trasladará a Plaza Libertad, que se convertirá en el corazón de la fiesta, con carpas, almuerzos al aire libre y presentaciones artísticas durante toda la jornada.

Un pueblo que mantiene viva su historia

Desde la organización destacan que uno de los mayores orgullos de la comunidad es la forma en que se conservan las tradiciones suizas a lo largo del tiempo. Visitantes de distintas regiones suelen remarcar la identidad cultural que se mantiene viva gracias al trabajo conjunto de instituciones, familias y vecinos.

San Jerónimo Norte, Santa Fe. Foto: Municipalidad San Jerónimo Norte.

Presencia internacional en la edición 2026

La fiesta contará además con la participación del nuevo embajador de Suiza en Argentina, Andrea Semadeni, quien estará presente en las actividades oficiales y mantendrá contacto con las instituciones locales vinculadas a la colectividad helvética.

Cómo llegar a San Jerónimo Norte desde Buenos Aires

Desde CABA, se puede llegar en auto en aproximadamente 5 a 6 horas, tomando la Autopista Rosario–Buenos Aires (RN 9) hasta Rosario y luego continuando por rutas nacionales y provinciales hacia la zona de Santa Fe, pasando por localidades como Esperanza y Franck hasta arribar a San Jerónimo Norte.

También es posible llegar en micro desde Retiro hasta Santa Fe o Rosario, y desde allí combinar con transporte regional o remís hasta la localidad.

Con música, color, gastronomía y tradición, la comunidad se prepara una vez más para convertir la fiesta en un verdadero homenaje vivo a sus raíces suizas.