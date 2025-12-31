Nuevo parte médico de Christian Petersen: ¿cómo sigue la salud del chef?

El Hospital Alemán informó el estado del reconocido cocinero. Repasalo en la nota.

Christian Petersen, famoso cocinero argentino. Foto: Instagram @chrispetersenok.

El Hospital Alemán dio a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Christian Petersen, quien continúa internado bajo seguimiento permanente.

El parte, firmado por el director médico del hospital, Dr. Norberto Mezzadri, detalla que el chef permanece “bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario” y que su cuadro clínico es estable.

Parte médico de Christian Petersen - 31 de diciembre de 2025. Foto: NA

Asimismo, se indicó que se continúan realizando estudios de acuerdo con lo previsto y siguiendo los protocolos habituales para este tipo de casos. Desde el centro de salud reiteraron su acompañamiento a la familia y remarcaron que la información se brinda respetando estrictamente la confidencialidad médica.

¿Qué le pasó a Christian Petersen?

El reconocido chef sufrió el pasado 12 de diciembre una complicación de salud durante una expedición al Volcán Lanín.

Christian Petersen, chef argentino. Foto: Instagram @chrispetersenok.

En ese contexto, Petersen comenzó a evidenciar un marcado agotamiento físico, lo que motivó la intervención de un guía y la posterior coordinación de un rescate con guardaparques de la zona.

Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde se le diagnosticó fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo que requirió atención inmediata.