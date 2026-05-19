Rosario Central Vs UCV Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Rosario Central vs. UCV, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 19/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Gigante de Arroyito, ubicado en Rosario.

¿Por dónde ver en vivo Rosario Central vs. UCV, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Rosario Central y UCV se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Rosario Central vs. UCV, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rodrigues De Souza, Flavio, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Rosario Central y UCV por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.