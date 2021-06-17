La emotiva carta de Graciela Visconti dedicada a su padre Abel
La mánager del dúo de música folklórica más importante del país, Los Visconti, escribió una emotiva dedicatoria y reconocimiento para su padre.
Allá por 1950 nacía en nuestro país el dúo musical folklórico más resonante de los últimos tiempos y caracterizado por un aire romántico y emotivo en sus canciones.
“Los Visconti”, integrado por los hermanos mellizos Abel y Víctor Visconti, iniciaban una carrera artística que daría que hablar a nivel nacional e internacional.
Tuvieron amplia difusión y reconocimiento no sólo en Argentina, sino también en Colombia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y Costa Rica, EE.UU., Italia, España, Francia, Japón, Alemania y otros tantos países.
En 2005 llegaría la trágica muerte de Víctor y fue entonces cuando su hermano Abel escribió en su homenaje una emocionante canción: “Adiós hermano”.
Ahora, la hija de Abel, Graciela Inés Visconti, decidió escribir una canción en homenaje a su padre Abel, demostrando que la pasión por la música es un don característico de la familia.
Para mi querido Papa
Si volviera de nuevo en tus brazosY me cantes la linda canciónComo puedo volver a explicarteQue con ella sentía emoción.
Se confunden en mi las palabrasYo tan solo te quiero decirVos papá sos lo grande del mundoYo sin ti no podría vivir.
Hay papá cuantas veces de noche Te sentí por mi cuarto entrarA taparme a ver si me duermoY mis sueños también vigilar.
Yo te vi ser guardián de mi vidaMuchas veces te hice llorarDe dolor, de placer, de alegríaHay papá, yo te quiero abrazar.
Como quiero que vuelva el pasadoComo quiero volver a jugarAunque digas que estás tan cansadoQue el trabajo te hizo tardar.
Cuando a veces tus pasos sentíaQue de noche te oía llegarY un silbido que reconocíaDe alegría me hacía llorar.
Hoy mirá ya pasaron los añosMi querido Papá aquí estásY le pido a dios que te guarde Para siempre conmigo aquí estás.
Hay papá yo escribí a todo el mundoHice versos canciones de marPero nunca yo pude contarteEn mi letras te quiero abrazar.
Te agradezco estos años de vidaYo sin vos no podría llegarA tener la alegría infinitaJunto a vos mi querido papá!
Cuantas veces tus dulces cancionesarrullaron mi sueño de ayerCon tus manos hacías de cunacon tus cuentos solo adormecer.
Hay papá! Yo escribí a todo el mundoHice versos canciones de amarPero nunca yo pude contarteEn mis letras te quiero abrazar.
Con todo cariño
Tu hija, Graciela Inés Visconti