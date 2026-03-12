Agenda cultural en Buenos Aires: fiestas del olivo, del asado y eventos para disfrutar el fin de semana. Foto: Municipalidad

La provincia de Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana cargado de propuestas culturales, gastronómicas y deportivas que prometen atraer tanto a turistas como a residentes.

Desde celebraciones tradicionales hasta festivales musicales y competencias internacionales, la agenda incluye decenas de actividades distribuidas en distintas localidades del territorio bonaerense. Entre los eventos más destacados figuran:

La 17° Fiesta Provincial del Olivo en Coronel Dorrego.

La Gran Fiesta Gaucha en La Lucila del Mar.

Cronograma de La Gran Fiesta Gaucha en La Lucila del Mar. Foto: Instagram / gauchosunidos_luciladelmar.

La tradicional Fiesta del Asado Pampeano en el pueblo turístico Juan E. Barra.

A estas celebraciones se sumará la primera edición de la Fiesta de la Empanada de Vizcacha en el paraje Pablo Acosta, que buscará posicionarse como un nuevo atractivo gastronómico regional.

Será la primera Fiesta de la Empanada de Vizcacha en el paraje Pablo Acosta. Foto: Instagram @turismo.marchiquita

Fiestas populares 2026: la tradición y la gastronomía como protagonistas

Las fiestas populares siguen siendo uno de los principales motores del turismo en el interior bonaerense. En Coronel Pringles, la 56° Fiesta Anual Tradicionalista Fortín Tradición y Libertad reunirá durante cuatro días jineteadas, espectáculos folclóricos, actividades criollas y la tradicional elección de la Flor Fortinera.

En paralelo, Coronel Dorrego celebrará la 17° Fiesta Provincial del Olivo en el Vivero Parque, con charlas técnicas para productores, puestos de olivicultores, concursos culinarios y espectáculos musicales que buscarán destacar el potencial productivo del sector olivícola.

Cronograma de la 17° Fiesta Provincial del Olivo en Coronel Dorrego. Foto: Instagram / lacosta.oriente.

Por su parte, el pueblo de Juan E. Barra festejará su 117° aniversario con la 16° Fiesta del Asado Pampeano. El momento más esperado será el concurso de asadores del domingo, donde cocineros locales competirán por preparar el mejor asado, seguido por espectáculos musicales que culminarán con la presentación del cantante Nico Mattioli.

Otra de las novedades gastronómicas será la primera Fiesta de la Empanada de Vizcacha en el paraje Pablo Acosta, un evento que combinará feria de artesanías, degustaciones y espectáculos en vivo.

Más festivales culturales y espectáculos en distintas ciudades bonaerenses

La agenda cultural también tendrá fuerte presencia. En Luján se realizará la 43° edición de Música en la Plaza frente a la emblemática Basílica de Luján, con artistas de diversos géneros que van desde el rock hasta la cumbia.

43° edición de Música en la Plaza en Luján. Foto: Instagram / culturasyturismolujan.

En Zárate, en tanto, se disputará el Preliminar Oficial del Mundial de Tango BA 2026, donde parejas de varias provincias competirán en las categorías Tango Pista y Tango Escenario.

La oferta cultural se completa con el 5° Encuentro Nacional de Teatreras Populares “Luna Creciente” en Mar Azul, un evento que incluirá funciones teatrales, talleres y espacios de intercambio artístico.

Más opciones: deporte, ferias y turismo de naturaleza

El calendario del fin de semana también sumará propuestas deportivas. En La Plata se jugará el torneo internacional M15 Ciudad de La Plata, perteneciente al circuito de la International Tennis Federation, con tenistas provenientes de más de veinte países.

Más de 290 jugadores de distintos países se inscriben para competir en este certamen de categoría M15. Foto: Unsplash.

Asimismo, se desarrollarán competencias como la 11° Carrera de la Mujer en General Madariaga y la exigente 18° Vuelta al Partido en Santa Eleodora, una prueba de ciclismo de resistencia que recorrerá caminos rurales durante más de 300 kilómetros.

El fin de semana se completa con ferias y propuestas turísticas como el Encuentro Nacional de Artesanos en San Vicente y la Expo Cactus Cazón 2026 en Saladillo.

Expo Cactus Cazón 2026 en Saladillo. Foto: Instagram / expo.cactus.

Además, varios municipios impulsarán actividades de turismo de naturaleza, entre ellas senderismo interpretativo en San Clemente del Tuyú, recorridos de astroturismo en Lobos y caminatas ambientales en la Albufera de Mar Chiquita.

Con una agenda que combina tradición, gastronomía, cultura y deporte, la provincia de Buenos Aires vuelve a apostar por las fiestas populares como una forma de promover el turismo y fortalecer la identidad de cada una de sus comunidades.