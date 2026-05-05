El Aeropuerto de Ezeiza se renueva en pos del confort:

Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: NA.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza sumó un nuevo servicio que redefine la experiencia de quienes transitan a diario por la terminal: inauguró el gimnasio más grande del mundo dentro de un aeropuerto. Esta iniciativa forma parte de una estrategia orientada a ampliar la oferta de servicios y mejorar la calidad de estadía de pasajeros, trabajadores y usuarios frecuentes.

El nuevo espacio ocupa un predio de 3.250 metros cuadrados y está diseñado para atender a una comunidad de más de 25 mil personas que circulan habitualmente por el aeropuerto, además de vecinos de la zona.

Aeropuerto de Ezeiza. Foto: NA.

¿Cómo es el nuevo gimnasio del Aeropuerto de Ezeiza?

Entre sus principales instalaciones se destacan más de 1.200 m² destinados a musculación, una piscina climatizada y otra al aire libre, duchas de energía solar, solárium, sauna y vestuarios de alta gama.

Desde la administración del aeropuerto señalaron que el proyecto apunta a diversificar la propuesta y adaptarla a distintos perfiles de usuarios. En esa línea, remarcaron que la incorporación de este gimnasio de Sportclub responde a una tendencia global que busca integrar bienestar y movilidad, permitiendo que el tiempo de espera o de trabajo en el aeropuerto pueda aprovecharse también para la actividad física.

El centro funcionará con un amplio horario: de lunes a viernes entre las 5 y las 24, y los fines de semana de 9 a 17, lo que facilita su uso tanto para empleados con turnos rotativos como para pasajeros en tránsito o residentes cercanos.

Desde Aeropuertos Argentina destacaron que esta alianza con SportClub podría replicarse en otras terminales del país, en línea con una visión que busca transformar los aeropuertos en espacios multifuncionales. La idea, según explicaron, es que el bienestar también forme parte del viaje.

Este gimnasio está abierto para todos las personas que deseen inscribirse. Foto: Freepik

Además de esta incorporación, la terminal de Ezeiza ya tiene una amplia gama de servicios complementarios, tales como:

WiFi gratuito en todos los sectores,

Áreas recreativas para niños ,

Espacios pet-friendly .

Una Sala de Calma pensada para personas con neurodivergencias.

También, la oferta se completa con más de 20 opciones gastronómicas y el hotel MyPod, que incluye habitaciones individuales y espacios de coworking.

El crecimiento en la infraestructura acompaña el aumento del flujo de pasajeros: en 2025, el aeropuerto registró más de 67 mil vuelos y superó los 12 millones de usuarios, consolidándose como uno de los principales hubs de la región.