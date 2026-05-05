Una reconocida aerolínea eliminó el carry on gratuito de su tarifa económica. Foto: Freepik.

Malas noticias para los viajeros, y es que Aerolíneas Argentinas modificó su política de equipaje en vuelos de cabotaje y eliminó el carry on (equipaje de mano) gratuito en su tarifa más económica. Desde mayo, ese pasaje solo incluye un bolso pequeño o mochila de hasta 3 kilos.

La medida se suma a otros cambios recientes, como el cobro por la selección anticipada de asientos —implementado en noviembre— y la aplicación de recargos por combustible en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

Al momento de finalizar la compra en la web, los pasajeros verán el siguiente aviso: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje, podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a ‘Servicios Adicionales’.

Aerolíneas Argentinas modificó su política de equipaje en vuelos de cabotaje y eliminó el carry on (equipaje de mano) gratuito en su tarifa más económica. Foto: Freepik.

En cuanto al costo, agregar un carry on de hasta 8 kilos parte desde los $42.350 por tramo, lo que puede encarecer significativamente el precio final del pasaje si no se contempla desde el inicio. Desde la empresa señalaron que la decisión busca adaptar su esquema comercial al modelo de las aerolíneas low cost, que separan los servicios para ofrecer tarifas base más competitivas.

Cabe aclarar que la modificación no alcanza a los vuelos internacionales ni a los pasajes ya emitidos. Además, a partir de la categoría Plus, el equipaje de mano continúa incluido.

Golpe al bolsillo: Aerolíneas suma un cargo extra por la suba del petróleo y estos son los nuevos valores

La escalada global del precio del petróleo empieza a sentirse con fuerza en el bolsillo de los viajeros argentinos. Aerolíneas Argentinas anunció la implementación de un cargo extra temporal en todos sus vuelos, tanto de cabotaje como internacionales, para compensar el fuerte incremento del combustible aeronáutico. La medida replica lo que ya están haciendo aerolíneas de distintos continentes frente a un mercado energético que no da tregua.

¿Por qué Aerolíneas aplica un recargo ahora?

Según comunicó la empresa, el ajuste responde a los movimientos recientes en el precio del barril de crudo, que impactaron de lleno en el valor del Jet Fuel, el principal insumo de las aerolíneas. El salto en el precio internacional del petróleo se vincula, en gran parte, con la tensión geopolítica en Medio Oriente y los riesgos para el tránsito energético mundial.

Aerolíneas Argentinas. Foto: Foto generada con IA

El dato clave:

El combustible representa entre el 30% y 40% de los costos operativos de una aerolínea.

Con un insumo tan determinante, cualquier variación en el precio global se traslada casi de inmediato a la estructura tarifaria de las compañías.

¿Cuánto aumentarán los pasajes?

Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo por tramo que dependerá del tipo de vuelo:

Vuelos de cabotaje: $7.500 adicionales.

Vuelos regionales e internacionales: entre USD 10 y USD 50 según destino.

Se trata de una medida temporal, aunque la duración dependerá de la evolución del mercado energético, un factor que la aerolínea afirma estar monitoreando de manera constante.