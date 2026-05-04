Mendoza transforma el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli. Foto: aeropuertos.net

Con una inversión cercana a los 30 millones de dólares, el Gobierno de Mendoza avanza con una obra que promete transformar no solo la infraestructura aeroportuaria, sino también la experiencia de quienes llegan a una de las regiones vitivinícolas más importantes del país. La modernización del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli marca un antes y un después en la conectividad de Cuyo y posiciona a la provincia como un nodo estratégico en el mapa aerocomercial del Cono Sur.

Aeropuerto de Mendoza: ampliación histórica del 40% y más pasajeros

El eje central del proyecto es la ampliación del 40% de la capacidad operativa, que permitirá pasar de 2,5 a 3,5 millones de pasajeros anuales. La obra incluye la refuncionalización de salas de embarque nacionales e internacionales, con el objetivo de operar hasta siete vuelos en simultáneo (cuatro de cabotaje y tres internacionales).

El eje central es la ampliación del 40% de la capacidad operativa, que permitirá 3,5 millones de pasajeros anuales. Foto: aeropuertos.net

Además, el área de Migraciones sumará nuevos puestos de control para agilizar el flujo de pasajeros en horarios pico, especialmente en vuelos provenientes de Brasil y Chile, reduciendo demoras y mejorando la experiencia de arribo.

Metrotranvía de Mendoza al aeropuerto: conexión directa con el centro

Uno de los avances más disruptivos es la integración del Metrotranvía de Mendoza al aeropuerto. La extensión de la red ferroviaria ya presenta un avance superior al previsto y se estima que para octubre de 2026 la estación dentro del predio aeroportuario estará operativa.

Uno de los avances más disruptivos es la integración del Metrotranvía de Mendoza al aeropuerto. Foto: aeropuertos.net

Esto permitirá que los turistas bajen del avión y accedan de forma inmediata a un tren moderno con destino al centro de la Mendoza o a zonas clave como Luján de Cuyo. Se trata de un modelo de integración del transporte inédito en Argentina, que mejora la movilidad urbana y reduce la dependencia del transporte privado.

Renovación del aeropuerto de San Rafael y más vuelos al sur mendocino

La inversión también alcanza al Aeropuerto de San Rafael Santiago Germano, que está finalizando una renovación integral con una nueva terminal de 2.350 metros cuadrados.

El Aeropuerto de San Rafael está finalizando una renovación integral con una nueva terminal de 2.350 metros cuadrados. Foto: Facebook San Rafael al Toque

Gracias a estas mejoras, el aeropuerto podrá recibir aeronaves de mayor porte como el Boeing 737-800, potenciando el turismo en destinos emblemáticos como el Cañón del Atuel y fortaleciendo la conectividad del sur provincial.

Mendoza se posiciona como hub regional y compite con Santiago de Chile

Las mejoras en infraestructura ya generan impacto en el sector aerocomercial. Aerolíneas como JetSmart y Flybondi anunciaron incrementos en sus frecuencias, impulsadas por la eliminación de los históricos cuellos de botella operativos.

Dentro del sector aerocomercial, aerolíneas como JetSmart y Flybondi anunciaron incrementos en sus frecuencias. Foto: aeropuertos.net

En este contexto, especialistas del sector sostienen que Mendoza está dejando de ser un destino de paso para convertirse en un hub regional competitivo, con capacidad de disputar tráfico aéreo a plazas consolidadas como Santiago de Chile. La combinación de mayor capacidad, conectividad ferroviaria y modernización posiciona a la provincia como una de las principales puertas de entrada al país.