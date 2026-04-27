Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:20
Cómo llegar a Chascomús desde CABA: las opciones en tren y auto.
Cómo llegar a Chascomús desde CABA: las opciones en tren y auto. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

A poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, existe un destino que combina paisaje, tranquilidad y tradición. Chascomús vuelve a posicionarse como una de las escapadas favoritas gracias a su entorno natural y a un evento que convoca cada vez a más visitantes: la Fiesta de la Empanada Campera.

Ubicada a unos 120 kilómetros del Obelisco, esta ciudad bonaerense ofrece un equilibrio perfecto entre historia y actividades al aire libre. Su laguna, eje central del lugar, permite practicar deportes náuticos, pesca y paseos recreativos, mientras que su costanera se convierte en un punto de encuentro ideal para caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar del atardecer con mate en mano.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Fiesta de la Empanada Campera: cuándo es y qué se puede hacer

El evento se lleva a cabo este sábado 2 de mayo de 2026, de 12 a 19, en la Plaza Sarmiento, con entrada libre y gratuita. Durante toda la jornada, los visitantes podrán degustar empanadas caseras elaboradas por cooperadoras de escuelas rurales.

Chascomús, el pueblito que celebra la Fiesta de la Empanada Campera. Foto: ChatGPT.

Además de la propuesta culinaria, hay espectáculos musicales en vivo y espacios pensados para compartir en familia al aire libre. La invitación incluye llevar reposera y mate para disfrutar de una experiencia típica del interior bonaerense.

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Más allá de su atractivo gastronómico, la fiesta tiene un fuerte componente comunitario: los fondos recaudados se destinan al sostenimiento de escuelas rurales, fortaleciendo el vínculo entre la ciudad y el campo.

Chascomús es uno de los pueblitos más lindos de Buenos Aires. Foto: Google
Chascomús es uno de los pueblitos más lindos de Buenos Aires. Foto: Google Maps.

Qué hacer en Chascomús durante una escapada

Además del evento, Chascomús ofrece múltiples opciones para quienes buscan desconectar de la rutina:

  • Recorrer su casco histórico, con construcciones que datan del siglo XVIII.
  • Visitar el Museo Pampeano para conocer la historia local.
  • Conocer la Capilla de los Negros, uno de los sitios más emblemáticos.
  • Disfrutar de la gastronomía en restaurantes con vista a la laguna.

Cómo llegar a Chascomús

En auto:

Desde CABA, el camino más directo es tomar la Autopista Buenos Aires – La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 2, una de las vías más utilizadas para viajar hacia la Costa Atlántica.

  • Distancia: aproximadamente 120 km.
  • Tiempo estimado: entre 1 hora 30 minutos y 2 horas (según tránsito)
  • Ruta: Autopista Buenos Aires–La Plata, RP 2, acceso a Chascomús.

Es un trayecto totalmente asfaltado y en buen estado, ideal para una escapada de un día o fin de semana. Hay peajes en el camino, por lo que conviene llevar efectivo o medios de pago habilitados.

En tren:

Cómo llegar en tren (paso a paso)

  1. Primer tramo: salir desde Estación Plaza Constitución y tomar el tren eléctrico hacia Glew / Alejandro Korn.
  2. Combinación: bajar en Estación Alejandro Korn.
  3. Segundo tramo: desde allí, tomar el servicio diésel Alejandro Korn – Chascomús, que te deja en la Estación Chascomús.
Para llegar en tren a Chascomús desde CABA, el recorrido más habitual combina dos servicios de la Línea Roca. Foto: Trenes Argentinos

Tiempo total estimado: entre 2 h 30 y 3 horas. Es clave verificar horarios con anticipación, ya que el tramo Alejandro Korn – Chascomús tiene menor frecuencia. Conviene viajar con tiempo para hacer la combinación sin inconvenientes.

Con su combinación de naturaleza, cultura y gastronomía, Chascomús se consolida como una opción accesible para una escapada corta desde Buenos Aires. La Fiesta de la Empanada Campera suma un motivo más para visitarlo y vivir una experiencia auténtica, donde los sabores tradicionales y el paisaje se unen en una jornada única.