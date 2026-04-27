Cómo llegar a Chascomús desde CABA: las opciones en tren y auto. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

A poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, existe un destino que combina paisaje, tranquilidad y tradición. Chascomús vuelve a posicionarse como una de las escapadas favoritas gracias a su entorno natural y a un evento que convoca cada vez a más visitantes: la Fiesta de la Empanada Campera.

Ubicada a unos 120 kilómetros del Obelisco, esta ciudad bonaerense ofrece un equilibrio perfecto entre historia y actividades al aire libre. Su laguna, eje central del lugar, permite practicar deportes náuticos, pesca y paseos recreativos, mientras que su costanera se convierte en un punto de encuentro ideal para caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar del atardecer con mate en mano.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Fiesta de la Empanada Campera: cuándo es y qué se puede hacer

El evento se lleva a cabo este sábado 2 de mayo de 2026, de 12 a 19, en la Plaza Sarmiento, con entrada libre y gratuita. Durante toda la jornada, los visitantes podrán degustar empanadas caseras elaboradas por cooperadoras de escuelas rurales.

Chascomús, el pueblito que celebra la Fiesta de la Empanada Campera. Foto: ChatGPT.

Además de la propuesta culinaria, hay espectáculos musicales en vivo y espacios pensados para compartir en familia al aire libre. La invitación incluye llevar reposera y mate para disfrutar de una experiencia típica del interior bonaerense.

Más allá de su atractivo gastronómico, la fiesta tiene un fuerte componente comunitario: los fondos recaudados se destinan al sostenimiento de escuelas rurales, fortaleciendo el vínculo entre la ciudad y el campo.

Chascomús es uno de los pueblitos más lindos de Buenos Aires. Foto: Google Maps.

Qué hacer en Chascomús durante una escapada

Además del evento, Chascomús ofrece múltiples opciones para quienes buscan desconectar de la rutina:

Recorrer su casco histórico, con construcciones que datan del siglo XVIII.

Visitar el Museo Pampeano para conocer la historia local.

Conocer la Capilla de los Negros, uno de los sitios más emblemáticos.

Disfrutar de la gastronomía en restaurantes con vista a la laguna.

Cómo llegar a Chascomús

En auto:

Desde CABA, el camino más directo es tomar la Autopista Buenos Aires – La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 2, una de las vías más utilizadas para viajar hacia la Costa Atlántica.

Distancia: aproximadamente 120 km.

Tiempo estimado: entre 1 hora 30 minutos y 2 horas (según tránsito)

Ruta: Autopista Buenos Aires–La Plata, RP 2, acceso a Chascomús.

Es un trayecto totalmente asfaltado y en buen estado, ideal para una escapada de un día o fin de semana. Hay peajes en el camino, por lo que conviene llevar efectivo o medios de pago habilitados.

En tren:

Cómo llegar en tren (paso a paso)

Primer tramo: salir desde Estación Plaza Constitución y tomar el tren eléctrico hacia Glew / Alejandro Korn. Combinación: bajar en Estación Alejandro Korn. Segundo tramo: desde allí, tomar el servicio diésel Alejandro Korn – Chascomús, que te deja en la Estación Chascomús.

Para llegar en tren a Chascomús desde CABA, el recorrido más habitual combina dos servicios de la Línea Roca. Foto: Trenes Argentinos

Tiempo total estimado: entre 2 h 30 y 3 horas. Es clave verificar horarios con anticipación, ya que el tramo Alejandro Korn – Chascomús tiene menor frecuencia. Conviene viajar con tiempo para hacer la combinación sin inconvenientes.

Con su combinación de naturaleza, cultura y gastronomía, Chascomús se consolida como una opción accesible para una escapada corta desde Buenos Aires. La Fiesta de la Empanada Campera suma un motivo más para visitarlo y vivir una experiencia auténtica, donde los sabores tradicionales y el paisaje se unen en una jornada única.