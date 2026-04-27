Fiesta de la Empanada Campera en Chascomús: cómo llegar en auto o tren desde CABA, sin complicaciones
Con entrada gratis y una propuesta gastronómica tradicional, este clásico bonaerense se prepara para uno de los eventos más esperados del otoño. Naturaleza, historia y sabores se combinan para una escapada ideal.
A poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, existe un destino que combina paisaje, tranquilidad y tradición. Chascomús vuelve a posicionarse como una de las escapadas favoritas gracias a su entorno natural y a un evento que convoca cada vez a más visitantes: la Fiesta de la Empanada Campera.
Ubicada a unos 120 kilómetros del Obelisco, esta ciudad bonaerense ofrece un equilibrio perfecto entre historia y actividades al aire libre. Su laguna, eje central del lugar, permite practicar deportes náuticos, pesca y paseos recreativos, mientras que su costanera se convierte en un punto de encuentro ideal para caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar del atardecer con mate en mano.
Fiesta de la Empanada Campera: cuándo es y qué se puede hacer
El evento se lleva a cabo este sábado 2 de mayo de 2026, de 12 a 19, en la Plaza Sarmiento, con entrada libre y gratuita. Durante toda la jornada, los visitantes podrán degustar empanadas caseras elaboradas por cooperadoras de escuelas rurales.
Además de la propuesta culinaria, hay espectáculos musicales en vivo y espacios pensados para compartir en familia al aire libre. La invitación incluye llevar reposera y mate para disfrutar de una experiencia típica del interior bonaerense.
Más allá de su atractivo gastronómico, la fiesta tiene un fuerte componente comunitario: los fondos recaudados se destinan al sostenimiento de escuelas rurales, fortaleciendo el vínculo entre la ciudad y el campo.
Qué hacer en Chascomús durante una escapada
Además del evento, Chascomús ofrece múltiples opciones para quienes buscan desconectar de la rutina:
- Recorrer su casco histórico, con construcciones que datan del siglo XVIII.
- Visitar el Museo Pampeano para conocer la historia local.
- Conocer la Capilla de los Negros, uno de los sitios más emblemáticos.
- Disfrutar de la gastronomía en restaurantes con vista a la laguna.
Cómo llegar a Chascomús
En auto:
Desde CABA, el camino más directo es tomar la Autopista Buenos Aires – La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 2, una de las vías más utilizadas para viajar hacia la Costa Atlántica.
- Distancia: aproximadamente 120 km.
- Tiempo estimado: entre 1 hora 30 minutos y 2 horas (según tránsito)
- Ruta: Autopista Buenos Aires–La Plata, RP 2, acceso a Chascomús.
Es un trayecto totalmente asfaltado y en buen estado, ideal para una escapada de un día o fin de semana. Hay peajes en el camino, por lo que conviene llevar efectivo o medios de pago habilitados.
En tren:
Cómo llegar en tren (paso a paso)
- Primer tramo: salir desde Estación Plaza Constitución y tomar el tren eléctrico hacia Glew / Alejandro Korn.
- Combinación: bajar en Estación Alejandro Korn.
- Segundo tramo: desde allí, tomar el servicio diésel Alejandro Korn – Chascomús, que te deja en la Estación Chascomús.
Tiempo total estimado: entre 2 h 30 y 3 horas. Es clave verificar horarios con anticipación, ya que el tramo Alejandro Korn – Chascomús tiene menor frecuencia. Conviene viajar con tiempo para hacer la combinación sin inconvenientes.
Con su combinación de naturaleza, cultura y gastronomía, Chascomús se consolida como una opción accesible para una escapada corta desde Buenos Aires. La Fiesta de la Empanada Campera suma un motivo más para visitarlo y vivir una experiencia auténtica, donde los sabores tradicionales y el paisaje se unen en una jornada única.