Aviones de Latam Airlines. Foto: Instagram Latam Airlines

Un avión de la aerolínea LATAM protagonizó una riesgosa maniobra durante su aproximación al Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió el pasado sábado 2 de mayo y quedó registrado en un video grabado desde la torre de control del aeropuerto, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El Airbus A320 enfrentó condiciones meteorológicas adversas al momento de aterrizar. Los fuertes vientos cruzados hicieron inestable la aproximación final, obligando a la tripulación a tomar la decisión de interrumpir el descenso cuando la aeronave ya se encontraba muy cerca de la pista.

Un avión de LATAM protagonizó una riesgosa maniobra en Aeroparque.

Ante este escenario, el piloto ejecutó una maniobra conocida en la aviación como “go-around”, procedimiento estándar que consiste en abortar el aterrizaje y volver a elevarse para intentar una nueva aproximación en condiciones más seguras. Aunque se trata de una práctica habitual en situaciones de riesgo, la cercanía del avión al suelo y las ráfagas de viento hicieron que el momento resultara particularmente impactante.

Desde el ámbito aeronáutico destacaron que este tipo de decisiones priorizan la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Si bien el episodio generó alarma entre quienes observaron el video, la maniobra forma parte de los protocolos previstos para eventos climáticos complejos y demuestra la importancia del entrenamiento y la evaluación constante de las condiciones durante cada vuelo.

Un avión de LATAM impactó contra otra de Aerolíneas Argentinas

Un incidente inusual se registró semanas atrás en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, cuando un avión de LATAM Airlines chocó contra una aeronave de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenida en pista. El hecho no dejó heridos, pero provocó demoras y alteraciones en la programación de vuelos.

Según la información oficial difundida por la aerolínea de bandera argentina, el vuelo AR1267 estaba listo para despegar con destino a Buenos Aires y aguardaba autorización en la pista cuando fue impactado desde la parte trasera por otro avión en movimiento.

La aeronave involucrada pertenecía a LATAM y se encontraba realizando maniobras de traslado hacia otra posición dentro del aeropuerto, en preparación para un vuelo con destino a San Pablo. Por razones que aún se investigan, durante ese desplazamiento se produjo el contacto entre ambas aeronaves.