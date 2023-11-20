Apuestas. Unsplash

¿Quieres empezar a adentrarte en el mundo de las apuestas, pero aún no sabes cómo determinar la legalidad y fiabilidad de una Casa de Apuestas o cómo realizar una apuesta segura?

Con más de 40 opciones de apuestas legales en España, determinar cuál es la mejor o más fiable puede resultar desafiante. A través de esta guía de apuestas deportivas, te ofrecemos las claves para reconocer una casa de apuestas totalmente fiable, asegurándote de elegir una plataforma legal y segura.

6 preguntas que debes hacerte para seleccionar una casa de apuestas fiable

En el mercado de apuestas en España, la confiabilidad es un aspecto crucial al seleccionar una casa de apuestas. Antes de decidirte por una de las casas de apuestas más fiables, hazte las siguientes preguntas:

¿Es un sitio de apuestas con licencia y regulación?: Asegúrate de que la casa de apuestas cuenta con la debida licencia y regulación por parte de la DGOJ: verifica el número de licencia del operador. Puedes hacerlo en la página del gobierno o bien mirando el footer de la página, donde debería el logo de “Juego Seguro” que te redirige a la página de ordenación del juego en España.

¿Es el dominio español?: Si la url va seguida de .es, esto es una buena señal. Si, en cambio, la url es .com, suele significar que la casa de apuestas es offshore y que está operando fuera de las leyes del país, como lo hace por ejemplo 22.bet. Eso significa que en caso de problemas con tus ganancias, no tendrás ningún apoyo legal ni podrás recuperar tu dinero. Todas las páginas legales en España y autorizadas por la DGOJ deben contar con este dominio en sus URL.

¿Qué tan conocida es?: ¿Tiene algún premio? ¿Has visto anuncios? Que una página de apuestas sea reconocida a nivel nacional o internacional y haya obtenido algún reconocimiento o premio la hace más fiable. Por ejemplo, Leovegas ha recibido variedad de premios durante sus años operando.

¿Es reconocida por su seguridad y protección al usuario? Por ejemplo, a pesar de que Bet365 es considerada una casa de apuestas completamente segura y fiable, siendo además la más popular a nivel internacional y gozando de una buena reputación, es cierto que ha sido objeto de diversas quejas y denuncias por parte de usuarios: por usar los términos y condiciones en contra de ellos y así bloquear cuentas o pagos.

¿Puedo encontrar opiniones en Google Play o Trust Pilot?: ¿Qué dicen los usuarios? Las opiniones de jugadores reales y la valoración de ellos afectar mucho a la reputación de una casa de apuestas. Algunas reciben muchas quejas online, otras ni siquiera están en Trustpilot… ten esto en cuenta antes de abrirte una cuenta.

¿Con qué métodos de pago y servicio al cliente tiene? Revisa la variedad de métodos de pago y eficiencia: qué rápidas son las transacciones, si los mínimos de retiro son muy elevados o no, si dispone de Bizum, por ejemplo. Que tengan un chat en vivo 24/7 y un teléfono de contacto en España es también un plus.

Jugadas Inteligentes: Cómo apostar con Seguridad y Fiabilidad y no dejarte llevar por la emoción del momento

Las apuestas añaden mucha emoción a la experiencia deportiva, pero ¿quién no ha hecho una puesta con el corazón porque quería que su equipo ganara, en vez de pensar en frío y elegir la cuota adecuada? Si se hacen con responsabilidad, las apuestas pueden ser una forma entretenida de adentrarte aún más en tu deporte favorito y un momento de compartir con amigos, pero por eso hay que vigilar para disfrutar sin riesgos. Aquí te presentamos algunos consejos para apostar con seguridad: