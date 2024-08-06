Travel Sale 2024: cómo funcionará el programa que busca impulsar el turismo local

Esta nueva edición del evento tendrá la participación de más de 40 agencias con ofertas exclusivas.

Tren La Trochita. Foto: Instagram turismoesquelok.

El Gobierno Nacional anunció la nueva edición del llamado Travel Sale 2024, la iniciativa impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT) que ofrece descuentos y promociones con el objetivo de impulsar el turismo.

La iniciativa se llevará a cabo desde el 26 de agosto hasta el 1 de septiembre de este año y las personas podrán acceder a cada uno de los descuentos en la web oficial.

Buenos Aires, turismo. Foto: Unsplash

De qué trata el Travel Sale y cuáles son sus beneficios.

Este programa ofrece diversos beneficios y descuentos para incentivar el turismo y pretende fomentar “los deseos de estos amantes de los viajes y potenciando la digitalización dentro de los negocios de la industria turística”.

En esta décima edición de la propuesta, participarán más de 40 agencias de todo el país para llegar al consumidor de forma cada vez más competitiva, ya que, en 2023, los usuarios pudieron acceder a más de 4700 productos de viaje y la campaña digital contó con más de 6 millones de impresiones.

Avión, turbulencia. Foto: Pexels.

En la edición 2024, habrá descuentos disponibles en transporte, alojamiento, paquetes turísticos y excursiones. También, los vuelos de cabotaje tendrán financiación sin interés.

Incluso en algunos casos, habrá promociones en asistencia al viajero, cruceros con beneficios especiales y descuentos del 50% en productos seleccionados.

En este sentido, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior, expresó que: “Es importante que esta oferta se haga conocer y mucho más cuando ha vuelto el crédito a la Argentina. En muchos paquetes turísticos hemos logrado que se incorporen desde cuota simple hasta el Banco Nación en las 12 cuotas".

Corrientes. Fuente: Turismo Corrientes.

Martín Romano, coordinador de Travel Sale, explicó: “En el sitio web van a poder encontrar las agencias que van a participar de la acción, así como también las ofertas destacadas para que la gente pueda acceder y comprar con descuentos”.

Las autoridades explicaron que no es una continuación del Previaje, que estaba vigente durante la gestión anterior que tenía la misma finalidad y algunas similitudes.