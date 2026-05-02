Unas termas ideales para jubilados. Foto: Federación Te Enamora

Las preferencias a la hora de elegir vacaciones suelen cambiar con el paso del tiempo. En la etapa de la jubilación, muchas personas priorizan destinos tranquilos y confortables, que ofrezcan servicios de calidad, buena atención médica y propuestas pensadas para el descanso y las actividades relajadas.

En ese contexto, Federación se posiciona como una opción ideal. Esta ciudad turística de la provincia de Entre Ríos es reconocida por su complejo termal y su ubicación privilegiada a orillas del río Uruguay, cerca de la represa de Salto Grande.

Federación, Entre Ríos. Foto: Wikipedia.

Esta ciudad, ordenada y fácil de recorrer, se transformó en un destino enfocado en el relax y el esparcimiento, especialmente elegido durante la temporada de verano. Es ideal para jubilados debido a que allí las distancias son cortas, el tránsito es reducido y la vida cotidiana transcurre sin sobresaltos.

No hay grandes multitudes ni ruidos nocturnos, lo que garantiza descanso real, incluso en temporada alta. Además, el destino cuenta con infraestructura turística adaptada, veredas amplias, bancos, espacios verdes y servicios esenciales cercanos.

Igualmente, el principal motivo por el que Federación es tan elegida por jubilados son sus termas, alimentadas por aguas minerales que emergen a más de 1.200 metros de profundidad y poseen propiedades relajantes y terapéuticas, ideales para aliviar dolores musculares y articulares.

Cómo llegar a Federación

El acceso a la ciudad es fácil gracias a las rutas asfaltadas que la conectan con importantes centros urbanos, lo que facilita la llegada de turistas, mayormente, provenientes de países como Brasil o Uruguay.

Federación, Entre Ríos. Foto: Viajando Argentina.

Para llegar a Federación es necesario tomar la ruta nacional 9 hasta Zárate. A partir de allí, se empalma con la 12 hasta Ceibas, donde cambia y se convierte en la ruta nacional 14, bordeando Uruguay. El viaje dura aproximadamente 6 horas y son alrededor de 480 kilómetros.

Otros atractivos de Federación, Entre Ríos

El atractivo principal de Federación son sus aguas termales, que se destacan por sus propiedades terapéuticas, pero también se pueden apreciar o visitar sitios como Parroquia Inmaculada Concepción y la Plaza Libertad.

Otra de las experiencias más visitadas es el Boulevard Bartolomé Mitre, donde se pueden observar los restos de la Vieja Federación, la ciudad sumergida por la represa hidroeléctrica.

Por último, se encuentra la Fábrica de Alfajores Entrerrianos, donde los turistas pueden degustar las creaciones tradicionales de dicha región que se distinguen por su inigualable sabor.