Las personas mayores de 50 años pueden viajar por el mundo combinando turismo, cultura y amistades. Foto: X/Grok.

Aprender un idioma y recorrer el mundo ya no es solo cosa de jóvenes. Cada vez más personas mayores de 50 años se animan a vivir experiencias educativas en el exterior que combinan turismo, cultura y amistades.

En ese camino, la empresa internacional Education First (EF) lanzó un programa pensado especialmente para este público, que demuestra que nunca es tarde para empezar algo nuevo.

Cada vez más personas mayores de 50 años se animan a vivir experiencias educativas en el exterior. Foto: X/Grok.

La propuesta permite estudiar idiomas en destinos soñados como Londres, Nueva York, Roma, Malta o Niza, entre muchos otros. Los cursos mantienen el nivel académico de EF, pero con un ritmo y contenidos adaptados a adultos que buscan aprender disfrutando.

Las actividades van mucho más allá del aula: catas de vino y quesos, clases de cocina, clubes de lectura, paseos culturales y visitas a museos forman parte de la experiencia. En lugar de fiestas o eventos juveniles, se prioriza el disfrute, intercambio y la calma del destino.

Las actividades van mucho más allá del aula: catas de vino y quesos, paseos culturales y visitas a museos. Foto: X/Grok.

Los programas pueden durar desde dos semanas hasta un año completo, con opciones de cursos generales o intensivos. Las tardes y fines de semana están pensados para actividades grupales, caminatas por la ciudad, encuentros en cafés y excursiones que ayudan a crear vínculos entre viajeros de la misma edad.

El alojamiento se realiza en residencias de EF o en hoteles asociados, siempre cerca de la escuela. Además, un equipo acompaña a los estudiantes desde la planificación hasta el regreso, para que todo sea seguro y simple.

El costo del programa y los beneficios de aprender un idioma después de los 50 años

El costo estimado ronda los 1.000 dólares por semana e incluye: actividades, alojamiento, clases, materiales de estudio, seguro, trasladados y certificado final. También, hay planes de pago flexibles.

Más allá del viaje, aprender un idioma después de los 50 tiene beneficios reales: mejora la memoria, estimula la mente y aporta bienestar emocional.

Las tardes y fines de semana están pensados para encuentros en cafés y excursiones que ayudan a crear vínculos entre viajeros. Foto: X/Grok.

Para muchos, es una forma de reinventarse. Algunos lo hacen para cumplir un sueño pendiente; otros, para abrir una nueva etapa personal o profesional.

Como dicen muchos participantes, no se trata solo de estudiar un idioma: se trata de animarse a vivir una aventura que puede cambiar la manera de ver el mundo… y también la de verse a uno mismo.