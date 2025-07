Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

¿Se termina el reinado de Shein?: una plataforma pisa fuerte con mejores precios y rapidez de entrega

La plataforma de moda low cost tiene competencia en Argentina: más diversidad, otros precios y medios de pago.

Shein es furor en Argentina. Foto: Unsplash.

El boom de Shein en Argentina fue inmediato desde la apertura de las importaciones y las compras puerta a puerta. Sin embargo, su reinado parece estar siendo desafiado por un viejo conocido: AliExpress, comercio digital más conocido del mundo.

Lejos de desaparecer pese a la gran competencia en este último tiempo, esta plataforma china está viviendo un nuevo auge entre los consumidores, ya que la eligen nuevamente por sobre Shein debido al precio de las compras, la diversidad en la sección llamada “fast fashion” y la profundidad de sus ofertas.

Compras en Shein. Foto: Freepik.

Los números no mienten: los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), indican que AliExpress se convirtió en la página más usada por argentinos para comprar productos del exterior, superando a Shein, Temu e incluso a gigantes como Mercado Libre o Amazon.

Lo que sucedió, es que AliExpress decidió abrir el juego y ya no vende solamente tecnología o gadgets, sino que ahora también tiene una gran oferta en ropa, calzado, cosmética, artículos del hogar e incluso juguetes, con precios verdaderamente competitivos.

Por ejemplo un jean para mujer en AliExpress está aproximadamente $19.420, mientras que en plataformas como Shein, cuesta alrededor de $40.000. Algo similar pasa con las camperas, que pueden encontrarse -dependiendo del modelo- a unos $55.590, contra $63.800 en Shein.

AliExpress supera a Shein en Argentina

Esta diferencia no es menor y de hecho, cobra mucha más relevancia si se tiene en cuenta la carga tributaria de las compras en el exterior, que bajaron al 21% gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno.

Además, el límite por envío subió de u$s 1.000 a u$s 3.000, y las compras menores a u$s 400 están exentas de aranceles.

La ventaja invisible: variedad y volumen de compra

Lo cierto es que, además del precio, AliExpress superó ampliamente a Shein con su variedad de productos y vendedores en todo el mundo, ya que funciona con marcas como Marketplace, lo que permite acceder a miles de proveedores y estilos por categoría.

AliExpress

En una sola página, podés comprar celulares, ropa, elementos de tecnología e incluso cosas para el hogar y enviarlo en un solo paquete. Y aunque Shein sigue siendo sinónimo de tendencia rápida, el consumidor cambió. Ahora busca más opciones, mejores precios y una experiencia más completa.