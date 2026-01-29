Mercado Libre se ubica como una de las empresas más destacadas de Latinoamérica. Foto: NA.

Mercado Libre denunció a Temu por competencia desleal y publicidad engañosa. La empresa de comercio electrónico busca que se tomen acciones sobre la firma extranjera, que tuvo un importante avance durante 2025.

Según la visión de la empresa liderada por Marcos Galperin, la firma china rompe la regulación local acerca de la lealtad comercial. Y agregaron que los precios y condiciones que ofrece Temu no son claras, algo que podría derivar en errores del comprador, como pueden ser las promociones engañosas o costos ocultos.

Temu, AliExpress y Hacoo, plataformas de compras internacionales. Foto: MovilZona.

La respuesta a la medida de Mercado Libre por parte de Temu es acudir a la Justicia, para poder seguir operando en el país.

La plataforma asiática busca, a través de promociones y publicidades, mantener al usuario durante más tiempo en la misma. Más allá de que otras aplicaciones como Shein y Alibaba hacen lo mismo, puede generar confusión en el usuario.

La Secretaría de Industria y Comercio indicó a Infobae que ya hay en curso dos expedientes tras las denuncias cruzadas en Temu y Mercado Libre, donde las acusaciones hablan de deslealtad comercial.

Logo de TEMU. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

La Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, que depende del Ministerio de Economía, emitió una medida preventiva para que la aplicación china frene su publicidad en redes sociales, así como las promociones que son consideradas engañosas.

Temu avanzó con recursos administrativos y judiciales para poder seguir con su estrategia digital. La Justicia toma como urgente el caso, por lo que enviará el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para elegir un tribunal y diagramar los pasos a seguir.

Compras en el exterior mediante Mercado Libre. Foto: NA.

Dentro del ámbito financiero, se considera que hay similitudes con el caso Modo, con la estrategia de Mercado Libre de intentar frenar el avance de otras firmas. El objetivo tiene que ver con apuntar contra la publicidad engañosa, ya que aclararon que no tiene relación con la apertura de importaciones.

De todos modos, los cambios en el marco regulatorio ayudan al ingreso de plataformas de otros países para la comercialización de productos. Shein y Temu son las más destacadas en este contexto, con precios muy bajos, distintas promociones y hasta envíos gratis a Argentina.