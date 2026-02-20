De qué se trata el nuevo régimen anunciado este 1° de diciembre. Foto: GN Noticias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una advertencia dirigida a los contribuyentes ante la detección de intentos de estafa que circulan a través de correos electrónicos falsos relacionados con compras en el exterior. El organismo aclaró que no envía mails solicitando pagos, datos personales ni la descarga de archivos adjuntos.

Cómo funciona la estafa que denunció ARCA

Según informó ARCA en sus redes sociales, durante los últimos días se registraron múltiples reportes de contribuyentes que recibieron notificaciones de envíos detenidos en la Aduana. En esos mensajes, los estafadores piden el pago de aranceles o invitan a ingresar a enlaces externos para completar datos personales. Por este motivo, desde el organismo remarcaron que se trata de maniobras fraudulentas que no provienen de canales oficiales.

Trámite ARCA. Foto: Freepik.

La advertencia se produce en un contexto de mayor volumen de compras internacionales, especialmente a través de plataformas como Temu y Shein. Muchos usuarios recurren a servicios de courier o al sistema puerta a puerta, lo que genera expectativas ante la llegada de paquetes del exterior.

ARCA indicó que esta situación es aprovechada por los ciberdelincuentes para enviar mensajes engañosos a los compradores y simular retenciones con el único propósito de sacarles una importante suma de dinero.

En general, los correos apócrifos indican que una encomienda se encuentra en el Correo Central a la espera del pago de aranceles aduaneros. Suelen incluir el logo de ARCA, un número de DNI parcial y un botón para abonar una supuesta tasa pendiente. En varios casos, los enlaces redirigen a sitios web que imitan la estética oficial y donde se solicitan datos sensibles o información bancaria.

ARCA

ARCA insistió en desestimar mensajes no oficiales

ARCA recordó que el Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal formal de comunicación directa entre el organismo y cada contribuyente. Por lo tanto, cualquier mensaje que llegue por fuera de esa vía debe considerarse sospechoso.

Asimismo, recomendó no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos ante la recepción de un correo dudoso. También solicitó denunciar los intentos de phishing a través de la casilla oficial phishing@arca.gob.ar con el objetivo de prevenir nuevas víctimas y facilitar la detección de campañas fraudulentas.

Finalmente, el organismo reiteró que nunca solicita pagos ni información confidencial por correo electrónico y llamó a la población a mantenerse alerta frente a este tipo de maniobras.