A solo dos horas y con precios imbatibles: el destino que eligen los argentinos para hacer compras. Foto: NA

Con el objetivo de optimizar cada gasto, los argentinos comenzaron a mirar con más atención destinos cercanos que combinen precios accesibles, conectividad y experiencias concentradas en pocos días. En ese mapa en transformación, Asunción emerge como una de las opciones más elegidas para escapadas cortas, especialmente de cara a fines de semana largos.

La capital de Paraguay gana protagonismo impulsada por el turismo de compras. A diferencia de otros destinos de la región que históricamente captaban este flujo, como Chile, Asunción ofrece actualmente precios más competitivos en distintos rubros, desde indumentaria hasta tecnología.

Las principales aerolíneas que vuelan directo desde Argentina (principalmente Buenos Aires - AEP/EZE) a Asunción (ASU) son Paranair, LATAM Airlines, Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi. Foto: LATAM Airlines.

Uno de los factores clave es la cercanía. Desde Buenos Aires, los vuelos directos tienen una duración de poco más de dos horas, lo que permite organizar viajes de dos o tres días sin necesidad de una gran planificación. A esto se suman tarifas cada vez más competitivas, impulsadas por la expansión de aerolíneas low cost y una mayor frecuencia de rutas regionales.

El costo total del viaje también resulta atractivo. Hoy, un paquete que incluye vuelo y dos noches de alojamiento en un hotel cuatro estrellas parte desde valores cercanos a los $543.000 por persona, una cifra que, comparada con otros destinos internacionales, resulta competitiva para quienes buscan maximizar su presupuesto.

Precios de alojamientos en Asunción, Paraguay (sin contar aéreos). Foto: Booking.com.

Compras rápidas y experiencia eficiente

El diferencial de Asunción no radica solo en el precio, sino también en la practicidad. La ciudad concentra gran parte de su oferta comercial en puntos específicos, lo que permite optimizar el tiempo.

Espacios como el Paseo La Galería y el Shopping del Sol reúnen marcas internacionales, opciones gastronómicas y servicios en un mismo lugar.

Los principales centros comerciales son Paseo La Galería y Shopping del Sol (ambos en la zona de Avenida Aviadores del Chaco), conocidos por marcas internacionales, gastronomía y buen ambiente. Otros destacados incluyen el Shopping Mariscal y Villamorra Shopping. Foto: Instagram / dazzlerparagua.

Esta lógica de consumo ágil se adapta al perfil del viajero actual, que prioriza resolver compras en poco tiempo y combinar esa actividad con momentos de descanso y ocio.

Mucho más que compras: cultura e historia

Aunque el turismo de compras es el principal motor, la ciudad también ofrece un recorrido cultural que suma valor a la experiencia. Conocida como la “Madre de Ciudades”, Asunción tiene un rol histórico clave en la región.

El Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, ubicado en el centro histórico (calles Palma y Chile) de Asunción, Paraguay, es un emblemático mausoleo y joya arquitectónica que alberga los restos de figuras históricas paraguayas, inaugurado oficialmente en 1936. Foto: Municipalidad de Asunción.

En su casco histórico se destacan sitios emblemáticos como el Palacio de López, actual sede del Poder Ejecutivo, el Panteón Nacional de los Héroes y la Catedral Metropolitana de Asunción. Estos espacios reflejan la identidad y el pasado colonial de la ciudad.

Al mismo tiempo, la capital paraguaya muestra una cara moderna, con edificios vidriados, rooftops y una vida nocturna en expansión, lo que genera un contraste atractivo para los visitantes.

La mayoría de los shoppings de lujo se concentran en el eje de la Avenida Aviadores del Chaco/San Martín (zona corporativa y residencial de lujo o Barrio Las Lomas). Foto: Instagram / dazzlerparagua.

El auge de Asunción como destino responde a un cambio en los hábitos de viaje. La combinación de vuelos accesibles, precios competitivos y experiencias concentradas en pocos días la posiciona como una alternativa sólida frente a opciones más tradicionales.

Para los argentinos que buscan comprar más barato sin viajar largas distancias, la capital paraguaya se consolida como una escapada eficiente, versátil y cada vez más elegida.