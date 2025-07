Opens in new window

Un peligro para nuestras recetas: ANMAT prohibió una importante marca de azúcar

También este organismo prohibió tres marcas de aceites. Los cuatro productos pertenecen a las provincias de Córdoba, a Mendoza y a Tucumán.

ANMAT prohibió una marca de azúcar y tres de aceite de oliva. Foto: Unsplash.

Este miércoles por la madrugada, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica (ANMAT) publicó en el Boletín Oficial una serie de prohibiciones de venta al público de un azúcar, además de tres marcas de aceite de oliva.

Se trata de dos productos cordobeses, uno mendocino y otro tucumano, que falsificaron los registros de sus rótulos.

¿Cuál fue el azúcar que prohibió ANMAT?

Es el azúcar marca Dulzura que se fabrica en la provincia de Tucumán, que era vendida como “Azúcar común tipo A”.

La investigación que finalizó con la prohibición de este azúcar comenzó con una denuncia de un particular que generó que las autoridades detectaran un falso rotulado del producto.

La azúcar "Dulzura" que prohibió ANMAT. Foto: Argentina.gob.ar

La prohibición por parte de ANMAT quedó plasmada en la Disposición 5094/2025 del Boletín Oficial.

ANMAT prohibió tres marcas de aceites de oliva

Las tres marcas de aceites de oliva que prohibió ANMAT son: Los Ayllos (Córdoba), Olivares del Rey (Córdoba) y Valle de Tunuyán (Mendoza).

Para el primer caso la prohibición quedó publicada en la Disposición 5093/2025. Este aceite Los Ayllos fue denunciado por un particular que percibió inconsistencias en su rótulo.

El aceite de oliva Los Ayllos que prohibió ANMAT. Foto: Argentina.gob.ar

A partir de allí se constató que la razón social “Los Ayllos” no existe de manera formal y que la planta declarada no estaba en funcionamiento.

En el mismo sentido, el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) de un determinado producto aparecían a nombre de otros elaboradores. Por tal motivo, se concluyó que el producto estaba “falsamente rotulado” y que carecía de trazabilidad, razón por la cual su comercialización, tanto en tiendas físicas como en línea, quedó prohibida.

En una situación similar, la Disposición 5095/2025 prohibió la venta del aceite de oliva Olivares del Rey, luego de que un consumidor cuestionara la autenticidad del etiquetado.

El aceite de oliva Olivares del Rey que prohibió ANMAT. Foto: Argentina.gob.ar

Tras la denuncia correspondiente, se comprobó que el número de RNE impreso en la botella no existía y que el RNPA pertenecía en realidad a otro producto. Además, se determinó que la supuesta planta fraccionadora ubicada en Cruz del Eje, Córdoba, no tenía habilitación vigente y sus datos no coincidían con los declarados. Frente a esta serie de irregularidades, la ANMAT ordenó la prohibición total de su comercialización.

Por último, el aceite de oliva Valle de Tunuyán fue objeto de una denuncia por parte de la firma Almazara S.A., que advirtió el uso no autorizado de su número de RNE.

El aceite de oliva Valle de Tunuyán que prohibió ANMAT. Foto: Argentina.gob.ar

La investigación realizada por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) también constató que el número de RNPA declarado en el envase no existía. Como resultado, este producto fue alcanzado por una medida similar a la de los casos anteriores, formalizada a través de la Disposición 5096/2025.