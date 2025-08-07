Shein desde Argentina: cuántas veces se puede comprar por año

La plataforma china de moda y estilo de vida sigue siendo una de las más elegidas por los argentinos, pero hay restricciones clave a tener en cuenta. Los detalles.

Shein, ropa. Foto: Freepik.

El crecimiento del comercio electrónico internacional impulsó a plataformas como Shein, especialmente entre los consumidores argentinos. Sin embargo, las regulaciones vigentes limitan la cantidad de compras que se pueden realizar al año en sitios del exterior. Ante este contexto, una de las dudas más frecuentes es: ¿se puede comprar más de una vez en Shein por año?

La respuesta es sí. Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los consumidores pueden hacer hasta cinco compras por año calendario mediante el régimen de pequeños envíos.

Compras en Shein. Foto: Freepik.

No obstante, existen algunas condiciones a tener en cuenta:

No pueden ingresarse más de tres unidades de un mismo artículo por compra.

El peso máximo permitido es de 50 kg por envío.

El valor del pedido no puede exceder los 3.000 dólares.

Las compras deben tener fines personales, no comerciales.

Si algún producto cuesta más de 400 dólares, debe abonar derechos de importación y la tasa de estadística.

¿Qué es Shein y por qué creció tanto en Argentina?

Shein es un minorista digital de origen chino, fundado en 2012 en Nanjing. La empresa se dedica a la venta online de ropa, accesorios y artículos para el hogar a precios bajos, y utiliza tecnología de fabricación bajo demanda para minimizar desperdicios y optimizar su cadena de suministro. Tiene presencia en más de 150 países y cuenta con casi 10.000 empleados.

Su modelo de negocio, enfocado en la presencia en redes sociales y dispositivos móviles, le permitió posicionarse como una de las apps más descargadas del mundo. Sin embargo, no estuvo exenta de polémicas: se han reportado denuncias por baja calidad de productos y condiciones laborales cuestionables en su cadena de producción.

Local de Shein, en Singapur. Foto: Reuters (Edgar Su)

Cómo comprar en Shein desde Argentina

Comprar en Shein desde Argentina es sencillo. Se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial o la app de Shein. Seleccionar los productos y agregarlos al carrito. Revisar el carrito y confirmar talles y cantidades. Iniciar sesión o crear una cuenta. Completar los datos de envío y facturación. Elegir método de pago, ingresar cupones si se tienen, y confirmar la compra.

El procesamiento del pedido puede demorar entre uno y tres días, mientras que el envío puede tardar hasta más de un mes dependiendo del servicio y destino.

En cuanto a los costos de envío, se aplican cargos de aproximadamente $35.000 para pedidos por debajo de $56.051. En compras que superan ese monto, el envío es gratuito.

Comprar en Shein desde Argentina sigue siendo posible y atractivo, siempre que se respeten los límites aduaneros y se tenga en cuenta el tiempo de espera. Con planificación y conocimiento de las reglas, es una alternativa válida para acceder a productos internacionales desde la comodidad del hogar.