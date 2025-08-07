Insólito y viral: una mujer denunció que en su auto apareció un “robotito pegándose un tiro en la cabeza”

Una mujer llamada Sol publicó un video en el que le consulta a su pareja por el estado de su vehículo.

Viral al volante. Foto: Unsplash.

Un video que se conoció días atrás se hizo viral en TikTok y otras redes sociales muestra una insólita conversación de una mujer con su pareja. Mientras conducía, una joven llamada Sol hizo llamativas consultas acerca del rendimiento de su auto, en especial por una luz que se prendió en su tablero.

Con notables signos de preocupación, Sol le consulta por el estado del vehículo, ya que se encendió la imagen de un “robotito pegándose un tiro en la cabeza”, cuando en realidad se trataba de la necesidad de carga de combustible.

Video viral de una mujer que cree ver un "robotito" en su auto. Video: Instagram paralelo.32

Esta llamativa confusión hizo que el clip se vuelva viral en las redes sociales. “¿La ves ahí? Decime si dejo de manejar, si llamo a la grúa”, señala la joven en el clip que cobró relevancia en los últimos días.

Mientras esperaba la opinión de su pareja, la joven aclaró que el resto del auto estaba en condiciones normales, sin fallas en e l funcionamiento.

Más allá del nerviosismo de la joven, el video resultó chistoso por la llamativa interpretación que hizo de la luz del combustible. Las burlas, como ocurre habitualmente, no tardaron en llegar y fueron gran parte de la viralización de este clip.

El insólito planteo de la mujer que vio un "robotito" en su auto. Foto: Captura de pantalla

Millones de visualizaciones y miles de “me gusta” no tardaron en aparecer en su cuenta. “Nunca me había quedado sin nafta, pero sí me habían aparecido dibujitos que hicieron que el auto deje de funcionar”, escribió Sol en su publicación.

Claro que, ante la locura que produjo su video, también hubo espacio para una respuesta de su pareja. Al hombre le causó gracia la situación, como al resto de los usuarios en redes.