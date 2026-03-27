Huevos de Pascua. Foto: Freepik.

Faltan pocos días para Pascuas y llega una nueva propuesta del mercado brasilero, donde los huevos de chocolate son los verdaderos protagonistas. Esta vez, la innovación vino de la mano de un formato que evita tener que elegir un solo gusto y permite disfrutar varios en una misma experiencia.

Esta vez, las Pascuas se renuevan con una caja de degustación compuesta por seis pequeños huevos de chocolate premium, cada uno relleno con preparaciones artesanales que elevan el clásico producto a un nivel gourmet.

El huevo de Pascua viral de Brasil llega a Argentina.

El concepto, simple pero novedoso, propone que cada huevo funcione como una “casca” con un relleno distinto, inspirado en postres sofisticados. De esta forma, esta caja se convierte como una especie de menú por pasos para la diversión de los fanáticos del chocolate. Y según su creadora, el contenido alcanza para compartir entre unas diez personas.

¿Qué trae la caja de huevos de Pascuas de distintos sabores?

Más allá de la variedad, el diferencial está en la calidad de los ingredientes y en la elaboración artesanal de cada relleno. El tamaño individual permite probar todos los sabores sin resignar ninguno, combinando opciones dulces, ácidas y crocantes en una misma propuesta. Entre las variedades que impulsaron su viralización se destacan:

Praliné de pistacho, con una textura suave y un leve crocante.

Dulce de leche crocante, un clásico argentino que no falla.

Maracuyá, ideal para aportar un contraste ácido.

Nido con frutos rojos, que combina cremosidad y frescura.

Caramelo salado con brownie, intenso y con gran textura.

Chocolate belga, pensado para quienes prefieren lo tradicional.

Huevo de pascuas viral. Fuente: Instagram

El precio también generó repercusión: la caja completa de seis unidades, de entre 80 y 95 gramos cada una, se vende a $35.800, mientras que una versión más pequeña arranca en $24.800.

Con su propuesta de variedad, calidad y un enfoque gourmet, este producto se posiciona como una de las opciones más originales para celebrar Pascua este año.