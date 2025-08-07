Siguen el frío y los abrigos: cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días de la semana
El pronóstico no falló cuando había indicado que esta semana estaría marcado por las bajas temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En los últimos dos días, sigue esta tendencia, aunque se acercan los cambios y el regreso del calor al territorio porteño.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, sigue presente la intensa nubosidad sobre el cielo de CABA, en especial este jueves 7, que mejorará sobre el viernes 8 de agosto.
En detalle, este jueves se espera un cielo algo nublado por la mañana, que desmejorará durante la tarde, con un cielo, mayormente nublado que luego pasará a ser parcialmente nublado en las últimas horas del día. En cuanto a la temperatura, la mínima será de 8°C, mientras que la máxima escalará a 14°C. Los vientos sur que impactarán sobre la zona tendrán su efecto en el día siguiente.
Durante el viernes, habrá un leve descenso en la temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima que se mantendrá en los 14°C. La mañana del último día hábil estará despejada, mientras que el resto del día tendrá un cielo ligeramente nublado, por lo que habrá mayor presencia del sol en la Ciudad de Buenos Aires.
Del 9 al 10 de agosto: cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana
- Sábado 9 de agosto: se mantiene la mínima de 5°C y la máxima de 14°C, con cielo despejado en la primera parte de la jornada, con un cielo ligeramente nublado para el resto del primer día del fin de semana. Los vientos serán muy leves, tocando apenas los 12 kilómetros por hora.
- Domingo 10 de agosto: una suba en la temperatura marcará una mínima de 7°C y un pico de 17°C, que marcará el inicio de la tendencia para el resto de la semana. El cielo estará parcialmente nublado a lo largo de todo el día, que marcará el combo de temperatura y nubosidad apta para salir a pasear.