Siguen el frío y los abrigos: cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días de la semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apuntó que todavía hay que mantener las camperas a mano en el territorio porteño.

Ola de frío. Foto: NA (Daniel Vides)

El pronóstico no falló cuando había indicado que esta semana estaría marcado por las bajas temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En los últimos dos días, sigue esta tendencia, aunque se acercan los cambios y el regreso del calor al territorio porteño.

Ola de frío, invierno, frío, ola polar. Foto: NA

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, sigue presente la intensa nubosidad sobre el cielo de CABA, en especial este jueves 7, que mejorará sobre el viernes 8 de agosto.

En detalle, este jueves se espera un cielo algo nublado por la mañana, que desmejorará durante la tarde, con un cielo, mayormente nublado que luego pasará a ser parcialmente nublado en las últimas horas del día. En cuanto a la temperatura, la mínima será de 8°C, mientras que la máxima escalará a 14°C. Los vientos sur que impactarán sobre la zona tendrán su efecto en el día siguiente.

Clima del jueves 7 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Durante el viernes, habrá un leve descenso en la temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima que se mantendrá en los 14°C. La mañana del último día hábil estará despejada, mientras que el resto del día tendrá un cielo ligeramente nublado, por lo que habrá mayor presencia del sol en la Ciudad de Buenos Aires.

Clima del viernes 8 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Del 9 al 10 de agosto: cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana