Llegó una nueva ola de frío en Argentina: las seis provincias que están bajo alerta por temperaturas extremas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este sábado 9 de agosto tendrá temperaturas muy bajas en algunos puntos del país.

Ola de frío en Argentina, invierno. Foto: NA.

Las previsiones del clima apuntan que la próxima semana se darán temperaturas cercanas a la primavera en distintos puntos de Argentina. Sin embargo, en la previa, habrá que lidiar con una nueva ola de frío durante el fin de semana en algunas provincias, por lo que se activaron alertas.

Según lo que indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay seis provincias bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, en este caso de frío, para el sábado 9 de agosto.

Ola de frío. Foto: NA.

El pronóstico señala que las provincias que tendrán temperaturas muy bajas son Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos, que padecerán del fresco en distintos momentos del día.

Cabe recordar que los patrones del SMN indican que una alerta amarilla por frío extremo advierte por cifras que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

El invierno todavía sigue presente en estos territorios, por lo que será fundamental contar el abrigo necesario para no pasar frío en el inicio del fin de semana.

Alerta por frío extremo en seis provincias de Argentina. Foto: SMN

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, también se percibirán bajas temperaturas, con una mínima de 5°C y una máxima de 15°C. De todos modos, la buena noticia es que comenzará a elevarse, además de que el cielo estará despejado.

Recomendaciones del SMN ante una alerta por frío extremo