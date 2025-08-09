Llegó una nueva ola de frío en Argentina: las seis provincias que están bajo alerta por temperaturas extremas
Las previsiones del clima apuntan que la próxima semana se darán temperaturas cercanas a la primavera en distintos puntos de Argentina. Sin embargo, en la previa, habrá que lidiar con una nueva ola de frío durante el fin de semana en algunas provincias, por lo que se activaron alertas.
Según lo que indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay seis provincias bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, en este caso de frío, para el sábado 9 de agosto.
El pronóstico señala que las provincias que tendrán temperaturas muy bajas son Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos, que padecerán del fresco en distintos momentos del día.
Cabe recordar que los patrones del SMN indican que una alerta amarilla por frío extremo advierte por cifras que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".
También podría interesarte
El invierno todavía sigue presente en estos territorios, por lo que será fundamental contar el abrigo necesario para no pasar frío en el inicio del fin de semana.
En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, también se percibirán bajas temperaturas, con una mínima de 5°C y una máxima de 15°C. De todos modos, la buena noticia es que comenzará a elevarse, además de que el cielo estará despejado.
Recomendaciones del SMN ante una alerta por frío extremo
- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
- En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
- De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
- No fumar en ambientes cerrados.
- Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.