Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Clima actual

Hoy en Buenos Aires, el clima estará influenciado por un cielo parcialmente nuboso en la mañana, con temperaturas mínimas que llegarán a 5.6°C. No se esperan precipitaciones significativas durante las primeras horas del día. A pesar de las nubes, las condiciones meteorológicas facilitarán realizar actividades al aire libre. Si buscas más detalles sobre el clima, sigue el enlace proporcionado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y hacia la noche, las condiciones en Buenos Aires continuarán siendo de nubes parcialmente dispersas. La temperatura máxima rondará los 15.7°C, un clima ideal para disfrutar de la ciudad. Se aconseja prepararse para un posible incremento en la velocidad del viento, que puede alcanzar ráfagas de hasta 21 km/h, lo que le dará una sensación fresca al aire. No olvides llevar una prenda de abrigo ligera al salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 9 de agosto de 2025

Para los observadores astronómicos, el amanecer está previsto para las 08:05 y el atardecer para las 17:52. Esto deja un buen margen de tiempo diurno para aprovechar las actividades que necesiten luz natural.