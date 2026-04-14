Hoy en Santa Fe, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo del 85%. El viento soplará con una velocidad media de 11 km/h, pudiendo llegar a ráfagas de hasta 13 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, manteniéndose en un 0%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche se espera que continúe el cielo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que alcanzará los 18.5°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando los 21 km/h, con ráfagas máximas de hasta 13 km/h. La humedad seguirá siendo alta, por lo que las condiciones pueden sentirse más pesadas. No se prevén precipitaciones importantes para el resto del día.

Nota: Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda mantenerse informado de posibles cambios en el pronóstico.