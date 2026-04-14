Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 14 de abril de 2026
Clima en Santa Fe
Hoy en Santa Fe, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo del 85%. El viento soplará con una velocidad media de 11 km/h, pudiendo llegar a ráfagas de hasta 13 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, manteniéndose en un 0%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde y noche se espera que continúe el cielo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que alcanzará los 18.5°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando los 21 km/h, con ráfagas máximas de hasta 13 km/h. La humedad seguirá siendo alta, por lo que las condiciones pueden sentirse más pesadas. No se prevén precipitaciones importantes para el resto del día.
Nota: Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda mantenerse informado de posibles cambios en el pronóstico.