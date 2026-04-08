Paro de colectivos; transporte público. Foto: NA

El conflicto del transporte público sumó un nuevo capítulo de tensión. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que a partir de las doce de la noche de este jueves 9 de abril iniciará una retención de tareas en aquellas empresas de colectivos que no hayan depositado los sueldos correspondientes. Esta medida profundizará la crisis de la baja circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que ya se veía afectada por el recorte de servicios que aplicaron las empresas ante el encarecimiento del combustible.

A través de un comunicado oficial, el gremio justificó la decisión ante el incumplimiento del cronograma de pagos. “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas”, indicó.

Paro de colectivos. Foto: NA.

La UTA aclaró que la medida se aplicará exclusivamente en las líneas que adeuden “la totalidad de los haberes”, definiendo la acción como una “medida de autotutela de los trabajadores representados”.

Además, cargó contra las cámaras empresarias por la reducción de frecuencias que afectó a los pasajeros en los últimos días debido al costo del gasoil. Los trabajadores denunciaron que el recorte de unidades los expone a situaciones de conflicto en la calle: “Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, indicaron.

Paro de colectivos este jueves 9 de abril: las líneas que paran y las que no

La medida depende del estado contable de cada empresa al cierre del día. Por este motivo, se recomienda a los usuarios buscar alternativas de transporte para la madrugada y las primeras horas del jueves 9, dado que el impacto en el servicio podría ser dispar en las distintas zonas del Conurbano Bonaerense y Capital Federal.

Por su parte, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aclaró cuales son las líneas de la cámara de jurisdicción nacional y provincial que funcionarán durante este jueves producto del pago de subsidios:

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En tanto, la Agencia Noticias Argentinas comunicó cuáles son las líneas de colectivo que se sabe se sumarán al paro: