Colectivos. Foto: NA

Tras una jornada de tensión por la reducción de la circulación de varias líneas de colectivos, las empresas del transporte automotor comenzaron a delinear cómo será la prestación del servicio este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según informaron desde los servicios de transporte público, las frecuencias empezarán a normalizarse de manera gradual, luego de avances en las negociaciones con el Gobierno nacional.

Paro de colectivos Foto: NA

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), su titular, Luciano Fusaro, confirmó que hubo un reconocimiento oficial de la deuda que el Estado mantiene con las compañías. “El Gobierno reconoció la deuda de entre $120.000 y $150.000 millones y se va a ir cancelando a partir de las próximas horas”, señaló.

En ese contexto, las empresas anticiparon que la recuperación del servicio no será inmediata, sino progresiva, a medida que se regularicen los pagos y se estabilice la operación diaria.

Además, Fusaro informó que el próximo martes volverán a reunirse con las autoridades nacionales en una mesa técnica, donde se analizarán posibles cambios en la estructura de costos del sistema y un eventual ajuste en las tarifas.

Por su parte, desde la Secretaría de Transporte confirmaron que el miércoles se efectivizó el pago del anticipo del 60% correspondiente a abril, en el marco del Régimen de Compensaciones Tarifarias. Asimismo, indicaron que durante el encuentro con empresarios se acordó avanzar en propuestas para la reorganización del sistema y en alternativas para regularizar las deudas pendientes.

Colectivos. Foto: NA

En tanto, el Gobierno explicó que la reunión tuvo como objetivo “analizar la situación del sistema y relevar las principales necesidades del sector”. En ese sentido, plantearon la necesidad de una reestructuración integral del transporte público, al considerar que presenta “desequilibrios estructurales y demandas persistentes”.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los usuarios del AMBA, que deberán estar atentos a la evolución del servicio durante este viernes, con frecuencias que irán mejorando con el correr de las horas.

Las líneas que no funcionarían este viernes 10 de abril

La retención de tareas y la decisión de sacar a la calle menos servicios de colectivos complicaron a los usuarios de la zona del AMBA, pero el conflicto, según aseguraron las partes, va camino a solucionarse. Según trascendió, a mediados de la semana que viene los servicios de colectivos se irán normalizando, pero algunas líneas siguen en conflicto y bajo alerta.

Hasta la noche del jueves seguían de paro por no haber cobrado los sueldos las líneas 333, 407, 437 y 707 de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), por lo que tampoco circularán durante el viernes.