El control británico sobre las Islas Malvinas.

Desde el año 1883 que el Reino Unido mantiene una ocupación permanente en las Islas Malvinas, junto con las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Estos territorios de ultramar resultan un reclamo permanente de soberanía por parte de la nación e incluso también la zona que se exige recuperar excede ampliamente la superficie terrestre que ocupan estas tierras.

Por tanto, más allá de los kilómetros cuadrados que ocupan las islas en cuestión, se extiende un territorio marítimo que también es reclamado enfáticamente por Argentina.

No solo es el territorio de las Islas Malvinas lo que reclama Argentina. Foto: argentina.gob

Un 25% de la superficie de Argentina es reclamada por el país

Diferentes proyecciones sostienen que la zona marítima sobre el Atlántico del Sur que reclama Argentina y que está en posesión del Reino Unido alcanza el 25% del territorio total del país, considerando los espacios de mar estratégicos que circundan a las islas en disputa.

Es decir, si se lo traslada a kilómetros cuadrados, el equivalente alcanza la dimensión de 695.000 km².

Haciendo un paralelismo, se puede comparar a esta zona con la superficie de Texas, en los Estados Unidos, e incluso resulta ser más grande que España o Francia.

Esta situación sirve para poner sobre la mesa la valía del reclamo argentino, debido a que en esta enorme zona se concentran recursos pesqueros de suma importancia, además de un potencial energético enorme y rutas de navegación clave.

Por todo lo anteriormente descrito, la disputa por las Islas Malvinas deja de ser algo meramente territorial para pasar a convertirse en una discusión geopolítica sobre el control estratégico del Atlántico Sur.

El territorio de mar que circunda a las islas es clave en cuanto a recursos y cuestiones estratégicas. Foto: Captura video @tripinargentina

Mientras la situación continúa sin resolverse, Argentina mantiene su reclamo en foros internacionales, al tiempo que las inversiones del Reino Unido en infraestructura consolidan su presencia en la región.

Por supuesto, la tensión entre las partes se mantiene, y el recuerdo vivo de lo que fue la guerra de 1982 aún está latente como una herida que no cicatriza en la memoria de los argentinos, a más de 44 años de haber sufrido una de las guerras más tristes de la historia nacional.