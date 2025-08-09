Sunset Blush: la tendencia en maquillaje que arrasa en redes y deja la piel con efecto bronceado natural

Del fenómeno viral al hit de las pasarelas 2025, esta técnica de rubor e iluminador se posiciona como la favorita para lograr una piel fresca, luminosa y con efecto glow natural.

Sunset Blush, la tendencia 2025 en maquillaje. Foto: Pinterest.

Inspirado en los tonos cálidos del atardecer, como rosados, anaranjados y dorados, el Sunset Blush propone recrear esa atmósfera en el rostro. ¿Cómo? Mezclando dos rubores (uno rosado y otro más cálido, como durazno o coral) y sumando un toque de iluminador dorado para reflejar la luz dorada del sol. El resultado es un look suave que realza los rasgos sin recargar.

De TikTok a las grandes capitales de la moda

Esta tendencia comenzó a viralizarse en TikTok gracias a influencers que mostraban cómo conseguir esas “mejillas de atardecer” en simples tutoriales. Pero en 2025, el Sunset Blush dio el salto definitivo cuando apareció en los desfiles de Nueva York, París, Londres y Milán. Marcas de lujo lo adoptaron como símbolo de un maquillaje moderno, saludable y natural.

Algunos diseñadores lo usaron para complementar estilismos sobrios, logrando un equilibrio perfecto con prendas neutras. Otros lo llevaron al extremo, combinándolo con colores intensos y acabados brillantes para crear impacto.

¿Por qué todos lo aman?

Además de ser visualmente atractivo, este estilo es adaptable a todos los tonos de piel y formas de rostro. Puede usarse de forma sutil durante el día o intensificarse a la noche con más brillo. Y lo mejor: funciona con todo tipo de productos —líquidos, en crema o en polvo—, lo que lo convierte en una opción ideal sin importar el tipo de piel.

Más allá de ser una moda del momento, el Sunset Blush permite jugar con luces, colores y texturas para iluminar el rostro sin necesidad de técnicas complejas.

¿Cómo se aplica?: paso a paso para lograr el Sunset Blush

El Sunset Blush es más simple de lo que parece. Solo hay que seguir algunos pasos recomendados por Emanuel Lencina, maquillador oficial de Guerlain en Argentina: