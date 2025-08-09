Sunset Blush: la tendencia en maquillaje que arrasa en redes y deja la piel con efecto bronceado natural
Inspirado en los tonos cálidos del atardecer, como rosados, anaranjados y dorados, el Sunset Blush propone recrear esa atmósfera en el rostro. ¿Cómo? Mezclando dos rubores (uno rosado y otro más cálido, como durazno o coral) y sumando un toque de iluminador dorado para reflejar la luz dorada del sol. El resultado es un look suave que realza los rasgos sin recargar.
De TikTok a las grandes capitales de la moda
Esta tendencia comenzó a viralizarse en TikTok gracias a influencers que mostraban cómo conseguir esas “mejillas de atardecer” en simples tutoriales. Pero en 2025, el Sunset Blush dio el salto definitivo cuando apareció en los desfiles de Nueva York, París, Londres y Milán. Marcas de lujo lo adoptaron como símbolo de un maquillaje moderno, saludable y natural.
Algunos diseñadores lo usaron para complementar estilismos sobrios, logrando un equilibrio perfecto con prendas neutras. Otros lo llevaron al extremo, combinándolo con colores intensos y acabados brillantes para crear impacto.
¿Por qué todos lo aman?
Además de ser visualmente atractivo, este estilo es adaptable a todos los tonos de piel y formas de rostro. Puede usarse de forma sutil durante el día o intensificarse a la noche con más brillo. Y lo mejor: funciona con todo tipo de productos —líquidos, en crema o en polvo—, lo que lo convierte en una opción ideal sin importar el tipo de piel.
Más allá de ser una moda del momento, el Sunset Blush permite jugar con luces, colores y texturas para iluminar el rostro sin necesidad de técnicas complejas.
¿Cómo se aplica?: paso a paso para lograr el Sunset Blush
El Sunset Blush es más simple de lo que parece. Solo hay que seguir algunos pasos recomendados por Emanuel Lencina, maquillador oficial de Guerlain en Argentina:
- Elegir dos rubores de tonos contrastantes: Uno rosado (como rosa claro o fucsia) y otro en la gama de los naranjas (como coral o durazno). Se deben aplicar siguiendo la forma del pómulo, como si se pintara un degradé horizontal que simule los colores del cielo.
- Sumar un iluminador dorado: Aplicar sobre el hueso del pómulo, en el puente de la nariz y en el arco de Cupido. Para un acabado más natural, se puede usar iluminador en polvo con una brocha grande y suelta.
- Difuminar bien: El secreto está en integrar todos los productos sin que se noten cortes bruscos. Se puede usar una brocha de cerdas suaves o una esponja húmeda para lograrlo.
- Para un look nocturno: Intensificar el brillo superponiendo iluminador en polvo sobre uno líquido o en crema. También se puede aplicar un gloss transparente en las mejillas para un efecto húmedo.