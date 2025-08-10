Clima polar: cuál va a ser el día más frío de la semana en Buenos Aires, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el cierre del fin de semana, que se espera con mucho frío y buenas condiciones. El pronóstico del tiempo.

Ola de frío en Buenos Aires, invierno, clima, frío Foto: Noticias Argentinas

El fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores cierra con niebla y con bajas temperaturas, pero con buen tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo con neblinas en la madrugada y mañana, y con cielo parcialmente nublado en la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 17 de máxima.

Ola de frío. Foto: NA.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el lunes, en tanto, se espera un inicio de semana con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas de entre 8 y 19 grados.

El martes, en la continuidad de la nueva semana, se prevé también cielo parcialmente nublado, acompañado por marcas térmicas de entre 9 y 19 grados.

El miércoles 13 de agosto se estima una mínima de 10° y una máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado.

Para el jueves 14 de agosto, la mínima será de 6° y la máxima de 13°, con cielo despejado durante todo el día.

Finalmente se espera un viernes con una mínima de 5° y una máxima de 12°, con cielo soleado.