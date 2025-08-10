Clima polar: cuál va a ser el día más frío de la semana en Buenos Aires, según el SMN
El fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores cierra con niebla y con bajas temperaturas, pero con buen tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo con neblinas en la madrugada y mañana, y con cielo parcialmente nublado en la tarde y noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 17 de máxima.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
Para el lunes, en tanto, se espera un inicio de semana con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas de entre 8 y 19 grados.
El martes, en la continuidad de la nueva semana, se prevé también cielo parcialmente nublado, acompañado por marcas térmicas de entre 9 y 19 grados.
El miércoles 13 de agosto se estima una mínima de 10° y una máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado.
Para el jueves 14 de agosto, la mínima será de 6° y la máxima de 13°, con cielo despejado durante todo el día.
Finalmente se espera un viernes con una mínima de 5° y una máxima de 12°, con cielo soleado.