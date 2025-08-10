Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima de hoy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 10 de agosto de 2025, 06:00

Clima esta mañana en Buenos Aires

El clima para esta mañana en Buenos Aires se presenta con un pronóstico parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se ubicarán en 5.6°C, ofreciendo un inicio de día fresco. El viento soplará a una velocidad máxima de 21 km/h, según las previsiones meteorológicas. A lo largo de la mañana, las condiciones serán propicias para salir a disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, el tiempo continuará parcialmente nuboso, con máximas que alcanzarán los 15.7°C, proporcionando temperaturas agradables. La máxima velocidad del viento se mantendrá alrededor de los 21 km/h. Para la noche, se espera una leve baja de temperatura, pero el ambiente permanecerá confortable y sin probabilidades de lluvia. La humedad relativa alcanzará un 92%, brindando cierta sensación de frescura en el ambiente.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 10 de agosto de 2025. El amanecer está programado para las 07:37 y la puesta de sol ocurrirá alrededor de las 17:52, brindando un día con suficientes horas de luz para disfrutar al máximo las actividades planificadas.