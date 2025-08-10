Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima esta mañana en Buenos Aires

El clima para esta mañana en Buenos Aires se presenta con un pronóstico parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se ubicarán en 5.6°C, ofreciendo un inicio de día fresco. El viento soplará a una velocidad máxima de 21 km/h, según las previsiones meteorológicas. A lo largo de la mañana, las condiciones serán propicias para salir a disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, el tiempo continuará parcialmente nuboso, con máximas que alcanzarán los 15.7°C, proporcionando temperaturas agradables. La máxima velocidad del viento se mantendrá alrededor de los 21 km/h. Para la noche, se espera una leve baja de temperatura, pero el ambiente permanecerá confortable y sin probabilidades de lluvia. La humedad relativa alcanzará un 92%, brindando cierta sensación de frescura en el ambiente.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 10 de agosto de 2025. El amanecer está programado para las 07:37 y la puesta de sol ocurrirá alrededor de las 17:52, brindando un día con suficientes horas de luz para disfrutar al máximo las actividades planificadas.