AUH y Tarjeta Alimentar: los montos que pagará ANSES en septiembre 2026 y las fechas de cobro según DNI

La AUH tendrá una nueva actualización a partir de septiembre de 2026. Foto: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza en septiembre de 2026 el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes. Los pagos comenzarán el martes 8 de septiembre y se distribuirán de acuerdo con la terminación del DNI.

El incremento de la AUH será del 2,11%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio. De esta manera, el monto bruto pasará de $150.848 a $154.031 por hijo. Sin embargo, el dinero que reciben directamente los beneficiarios es menor debido a la retención del 20% que realiza ANSES.

La AUH tendrá una nueva actualización a partir de septiembre de 2026. Foto: ANSES

AUH ANSES: cuánto se cobra en septiembre 2026

La AUH de septiembre 2026 tendrá un valor bruto de $154.031 por hijo. Como ocurre habitualmente, ANSES deposita de manera mensual el 80% de la prestación y retiene el 20% restante, que queda acumulado hasta la presentación de la Libreta.

Por este motivo, el monto que se acredita directamente es de $123.221,55 por hijo. El porcentaje retenido puede recuperarse posteriormente al cumplir con los requisitos correspondientes y presentar la documentación solicitada.

A este importe puede sumarse la Tarjeta Alimentar, cuyo monto depende de la cantidad de hijos que tenga la familia. A diferencia de la AUH, este beneficio no se modifica automáticamente con la movilidad mensual.

La Prestación Alimentar se acredita junto con la AUH en la misma cuenta bancaria. Foto: NA

Cuánto se cobra de AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre

El monto total que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos a cargo y de los beneficios que tenga asignados.

1 hijo: $123.221,55 de AUH directa + $72.250 de Prestación Alimentar = $195.471,55 .

2 hijos: $246.443,10 de AUH directa + $113.299 de Prestación Alimentar = $359.742,10 .

3 hijos: $369.664,65 de AUH directa + $149.425 de Prestación Alimentar = $519.089,65 .

4 hijos: $492.886,20 de AUH directa + $149.425 de Prestación Alimentar = $642.311,20.

En el caso de familias con cuatro o más hijos, la Prestación Alimentar mantiene el monto máximo correspondiente a tres o más hijos.

El monto final que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos a cargo y de los beneficios asignados. Foto: Archivo.

Por qué el monto de la AUH es menor al valor anunciado

La diferencia entre el monto bruto y el dinero que llega a la cuenta bancaria se debe al mecanismo de retención establecido por ANSES. Del total de $154.031 por hijo, el organismo deposita el 80%, equivalente a $123.221,55, mientras que el 20% restante queda retenido.

La Tarjeta Alimentar, en cambio, se acredita de manera completa y no está alcanzada por esta retención.

Complemento Leche de ANSES: cuánto se cobra en septiembre

Las familias que cumplen con las condiciones también pueden recibir el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo.

El Complemento Leche forma parte de los beneficios que pueden recibir algunas familias titulares de AUH. Foto: ANSES

En septiembre, este beneficio tendrá un incremento del 2,11% y llegará a $58.098 por hijo menor de 3 años.

El beneficio se otorga de manera automática, por lo que no es necesario completar un formulario ni solicitar un turno. ANSES realiza la liquidación utilizando la información registrada en sus sistemas.

Para comprobar si el Complemento Leche está incluido entre las prestaciones, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego deben acceder a Hijos > Mis Asignaciones, donde también pueden consultar los datos correspondientes a la AUH, el monto retenido y la Prestación Alimentar.

Calendario AUH ANSES septiembre 2026: cuándo cobro según DNI

El calendario de pagos de la AUH de septiembre 2026 comenzará el martes 8 y avanzará según el último número del DNI:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de cada liquidación y la fecha exacta de cobro desde Mi ANSES, dentro de la sección Mis Asignaciones.