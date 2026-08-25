Así es por dentro la casa de campo de Maru Botana: encanto rústico, muebles de 1920 y una pileta fuera de lo común

La casa de campo de Maru Botana combina una decoración rústica con muebles antiguos y objetos cargados de historia. Foto: Instagram / marubotanaok.

Maru Botana tiene una particular conexión con el campo, un lugar que considera uno de sus refugios preferidos para compartir tiempo con su familia y alejarse del ritmo de la ciudad. La pastelera suele mostrar en sus redes sociales distintos momentos de su vida en la chacra que comparte con su marido, Bernardo Solá, y sus hijos.

“Siempre está bueno hacer un stop y tomarte unos días para ir al campo”, escribió la cocinera en una de sus publicaciones de Instagram, donde compartió fotografías y videos junto a sus seres queridos.

La casa de campo de Maru Botana combina una decoración rústica con muebles antiguos y objetos cargados de historia. Foto: Instagram / marubotanaok.

La propiedad no solo funciona como una casa de descanso, sino también como un punto de encuentro familiar vinculado con la naturaleza y la vida rural. Su interior combina muebles antiguos, objetos con historia y una decoración rústica, mientras que el exterior se caracteriza por los amplios espacios verdes y una particular pileta rodeada de árboles.

El diseño rústico de la casa de campo de Maru Botana

La casa de campo de Maru Botana tiene una estética cálida y tradicional, marcada por la presencia de madera, textiles sencillos y objetos que fueron incorporándose con el paso del tiempo.

En los distintos ambientes predominan los tonos beige y amarillos envejecidos, junto con pisos oscuros que refuerzan la sensación de una vivienda rural. Las paredes también están decoradas con cuadros, fotografías y recuerdos familiares que aportan personalidad a los espacios.

Los muebles de madera y las piezas que remiten a la década de 1920 son protagonistas de los ambientes de la chacra. Foto: Instagram / marubotanaok.

Lejos de una decoración basada exclusivamente en las últimas tendencias, la propiedad conserva un estilo rústico y funcional, pensado para una familia numerosa y para disfrutar de reuniones, comidas y momentos compartidos.

La relación de Botana con este lugar va más allá de la decoración. Para la pastelera, el campo representa una forma de desconectarse de las obligaciones cotidianas y recuperar el contacto con actividades simples. “Siempre el campo en el verano se convierte en mi base, en ese lugar donde se piensa positivamente que los chicos van a estar bien”.

La chacra está rodeada de diferentes espacios destinados a actividades al aire libre y vinculados con la vida rural, como caballos, bicicletas, picnics y recorridos por el predio.

Muebles de 1920: la elegancia del mobiliario antiguo en la propiedad

Uno de los detalles más llamativos de la vivienda es su mobiliario antiguo. Entre los distintos objetos que forman parte de la decoración aparecen muebles de madera maciza y piezas que remiten a las primeras décadas del siglo XX.

La propiedad funciona como un refugio familiar donde Maru Botana disfruta del contacto con la naturaleza y la vida de campo. Foto: Instagram / marubotanaok.

Uno de los elementos que más se destaca es un gran armario de estilo antiguo, asociado a los diseños de alrededor de 1920. En lugar de reemplazarlo por muebles contemporáneos, la familia lo incorporó como parte de la identidad de la casa.

La elección de conservar estas piezas le aporta carácter a los ambientes y genera un contraste interesante con otros elementos de uso cotidiano. A su vez, las fotografías y los recuerdos familiares ayudan a construir una decoración que transmite una sensación de hogar vivido.

La combinación de muebles antiguos, madera y colores cálidos permite que la casa mantenga una estética clásica y rústica, sin necesidad de recurrir a una decoración excesivamente recargada.

Una pileta fuera de lo común: el atípico espacio exterior de la casa

En el exterior, la pileta es uno de los sectores más particulares de la propiedad. Su principal característica es el entorno natural que la rodea: árboles, arbustos y grandes superficies verdes que hacen que el espacio quede integrado al paisaje.

A diferencia de las piscinas urbanas que suelen estar acompañadas por grandes superficies de cemento o revestimientos, la pileta de la chacra se encuentra en medio de un entorno abierto y natural.

La pileta se encuentra rodeada de árboles y amplios espacios verdes que se integran con el paisaje rural. Foto: Instagram / marubotanaok.

El espacio forma parte de la dinámica familiar y se suma a las distintas actividades que los integrantes de la familia realizan cuando permanecen en la propiedad.

“Siempre nos pasa que en el año es complicado venir por todo lo que tenemos que hacer y las diferentes rutinas de cada uno, pero cuando llega esta época todos necesitamos un poquito de campo, donde nos encontramos con lo más simple, donde cada uno disfruta de lo que más le gusta, los caballos, las bicis, la laguna, las corridas matutinas, los picnics, cocinar, y ni contarte las arreadas vacunas”.

Arquitectura y estilo: las particularidades de la casa de campo

La arquitectura y decoración de la casa de campo de Maru Botana combinan elementos tradicionales con espacios pensados para una vida familiar activa. La madera, los muebles antiguos, los colores cálidos y el contacto permanente con el exterior son algunos de los rasgos que definen la propiedad.

La vida de campo de Maru Botana. Video: Instagram / marubotanaok.

La chacra también tiene una relación especial con Bernardo Solá. Botana contó en distintas oportunidades que su marido mantiene desde hace años una rutina vinculada con el campo y que la familia terminó incorporando ese lugar como parte de su vida cotidiana.

“Donde Bernie está sí o sí y también todos sabemos que es su lugar. Desde que lo conocí él viaja al campo todas las semanas y nunca, pero nunca dejó de hacerlo, esto se hizo una rutina tan instalada que todos la incorporamos a full”.

Aunque las actividades y obligaciones de cada integrante de la familia pueden dificultar las estadías prolongadas, el campo ocupa un lugar especial dentro de la vida de la pastelera.

Es así que para Maru “el campo es lo más”. “Aunque nunca tuve campo en mi familia, siempre me gustó y hoy por siempre será uno de mis lugares preferidos en el mundo”, señaló en aquel entonces.

La vida de campo de Maru Botana. Video: Instagram / marubotanaok.

Con muebles de principios del siglo XX, una decoración rústica, espacios amplios y una pileta rodeada de árboles, la chacra de Maru Botana se presenta como un refugio familiar donde la naturaleza y la vida cotidiana tienen un papel central.