Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Condiciones del día

Hoy en Río Negro, el clima presenta condiciones parcialmente nubosas durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas comienzan alrededor de los 6.8°C, mientras que los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h. No se prevé precipitación por la mañana, lo que permite planificar actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y hacia la noche, el clima continuará estable en su mayoría con una máxima esperada de 17.1°C. La humedad alcanzará hasta un 82%. A lo largo de la tarde, las condiciones seguirán siendo de cielo parcialmente nuboso, aunque sin lluvias. Los vientos aumentarán ligeramente su intensidad con ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h. Se recomienda aprovechar la tarde para salir, ya que las condiciones serán favorables para actividades al aire libre.

Finalmente, el sol se pondrá a las 17:51, completando un día con una sonrisa ante las condiciones climáticas que Río Negro nos regala este domingo. El atardecer promete espectaculares vistas, ideales para quienes disfruten de la fotografía de naturaleza.

Nota para entusiastas astronómicos: la luna alcanzará su fase de máxima visibilidad el día de hoy, por lo que se espera un paisaje nocturno interesante para observaciones.