Lluvias durante el fin de semana Foto: Foto generada con IA

El mal clima se instaló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, con varios días consecutivos de lluvias y tormentas que afectan la rutina diaria. Según el pronóstico extendido, la inestabilidad se mantendrá durante el inicio de la semana, aunque ya hay una fecha marcada para la mejora.

Según el pronóstico, las lluvias más intensas se concentrarán entre este miércoles y jueves, con probabilidades altas de tormentas durante gran parte de ambas jornadas. Incluso, el miércoles aparece como el día más complicado, con precipitaciones persistentes y momentos de fuerte intensidad.

Clima en CABA. Foto: SMN.

Para el jueves, si bien seguirán las lluvias, se espera que vayan perdiendo fuerza hacia la noche, marcando el inicio de una mejora gradual en las condiciones del tiempo.

El cambio llegará con el viernes 17, jornada en la que ya no se prevén precipitaciones y comenzará a notarse una estabilización del clima. A partir de ahí, el fin de semana se perfila con buenas condiciones, presencia de sol y temperaturas agradables. Sin embargo, para el domingo volverían a aparecer las precipitaciones.

Tormenta en el AMBA Foto: Foto generada con IA

Mapa de alertas del SMN

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles muestra una jornada con lluvias y tormentas en gran parte del país, aunque con distinta intensidad según la región.

Las áreas más comprometidas se concentran en el centro y el Litoral, donde rige alerta amarilla y naranja. En estas zonas —que incluyen partes de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y sectores de Uruguay— se esperan tormentas fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas y posible caída de granizo.

Mapa de alertas para este miércoles. Foto: SMN

En el caso puntual del AMBA y alrededores, el nivel de alerta indica fenómenos de intensidad moderada a fuerte, en línea con el pronóstico que anticipa un miércoles complicado y un jueves todavía inestable.

Por otro lado, gran parte del país aparece en color verde, lo que indica condiciones sin alertas meteorológicas, mientras que algunas zonas aisladas del sur también podrían registrar cierta inestabilidad, aunque sin mayores riesgos.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: