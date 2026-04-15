Tormenta en el AMBA Foto: Foto generada con IA

El miércoles empezó marcado por tormentas debido a un nuevo fenómeno de ciclogénesis. Las lluvias fuertes azotan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el agua no da tregua, causando inundaciones en varias localidades. Ante esta situación, muchos se preguntan cuándo se terminan las precipitaciones, es especial quienes tienen planes para el fin de semana.

Cuándo deja de llover, según el Servicio Meteorológico Nacional

En su pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las lluvias cesarán el jueves 16 de abril por la noche. De todas maneras, el agua volverá a la brevedad, ya que se esperan chaparrones durante el fin de semana.

Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Pronóstico extendido del clima

Jueves 16 de abril : temperatura mínima de 18 °C y máxima de 23 °C. Lluvias fuertes durante la madrugada que irán bajando la intensidad durante el resto del día. El viento soplará hasta los 31 km/h.

Viernes 17 de abril : mínima de 17 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará nublado y el viento soplará hasta los 22 km/h. No se esperan lluvias.

Sábado 19 de abril : mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Cielo algo nublado, sin lluvias.

Domingo 20 de abril : 17 °C de mínima y 24 °C de máxima. Se esperan entre 10% y 40% de probabilidades de lluvia durante todo el día.

Lunes 21 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 22 °C. Vientos de hasta 22 km/h con 10% de probabilidad de precipitación.

Inundaciones en Buenos Aires tras el temporal

Las fuertes tormentas de la madrugada de este miércoles 15 de abril dejaron a gran parte del AMBA y el interior de la Provincia bajo el agua. Entre las zonas afectadas, se encontró el barrio porteño de Palermo, cuyos famosos bosques se vieron inundados por el temporal.

El anegamiento de agua generó demoras y situaciones de incertidumbre ya que no hubo señalización ni personal que desviara el tránsito. Los vehículos atrapados en el agua tenían sus balizas encendidas y los autos más bajos eran los más afectados en cuanto a dificultad para su circulación.

Temporal en el AMBA Foto: x

¿Qué es una ciclogénesis?

El término ciclogénesis describe un proceso meteorológico que tiene lugar cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, aumentando las probabilidades de generar un centro de baja presión.

Es en este contexto que se da el paso a las lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo. De todas maneras, es importante resaltar que su intensidad y alcance dependen de varios factores.

Según indican los meteorólogos, este fenómeno comenzó a gestarse el domingo de Pascuas y se desató con intensidad este lunes, con las lluvias que se desarrollaron durante toda la jornada.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: